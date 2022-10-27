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Бренды, которые покинули Россию, смогут вернуться только на новых условиях

  • 27/10/2022, 10:53
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Бренды, которые покинули Россию, смогут вернуться только на новых условиях
В Минпромторге заявили, что они должны будут конкурировать наравне с отечественными компаниями.

Минпромторг России сообщил о нововведениях, созданных для брендов, которые решили покинуть Россию после начала СВО в Украине, но планируют вернуться позже, пишет ГЛАС.ru.

Руководитель Департамента по развитию торговли внутри страны Никита Кузнецов заявил, что пришла очередь России диктовать свои условия для вернувшихся на рынок брендов. По его словам, они будут вынуждены конкурировать наравне с отечественными компаниями. Тот факт, что мировые бренды сами приняли решение уйти, свернув свои предприятия и рекламные кампании на территории России, позволил отечественному бизнесу диктовать свои новые правила.

Кузнецов подчеркнул, что раньше крупные европейские компании на своих условиях занимали все ниши на российском рынке. И именно в этом была причина отсутствия чего бы то ни было нового со стороны отечественного бизнеса. Однако сейчас, если иностранные компании захотят вернуться, они будут вынуждены работать согласно правилам, установленным Россией.

 

Ранее редакция сообщала, что индийские компании стремятся заменить IKEA.

Фото: pixabay.com — elainemgs

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Рубрики :

Регионы: Россия

Теги : санкции Минпромторг России иностранные бренды бизнес


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