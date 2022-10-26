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Индийские компании стремятся заменить IKEA

  • 26/10/2022, 09:46
Автор:
бизнес с Индией
И другие западные бренды, ушедшие с российского рынка, а также готовы инвестировать в проекты на территории регионов Сибири.

— С 2016 года мы развиваем деятельность в направлении российско-индийских отношений. В этом году мы провели «Первый международный фестиваль этнических культур народов Сибири»  при содействии наших генеральных партнеров: международной компании «Norviscon», правительства и Министерства культуры Новосибирской области. Фестиваль включал в себя несколько дней культурных мероприятий, а также  День бизнес-нетворкинга между российскими и индийскими бизнесменами. Это событие послужило культурным мостом для приглашения индийского бизнеса в Новосибирскую область. Сейчас наша компания активно участвует в процессе переговоров с более чем 20 потенциальными поставщиками товаров и услуг на рынок России, — сообщила исполнительный директор  международного агентства SiberianstarS Ольга Готовщиц.

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По ее словам, речь идет о поставках в Россию продуктов фармакологии и аюрведы, медицинских товаров, тканей, агрокультур, чая, удобрений, машин, технологий, о медицинском туризме и многом другом.

— Один из наших ключевых клиентов — индийская компания–изготовитель антикоррозийных красок «Армакот», расположенная в Мумбаи — заинтересован в сотрудничестве с российскими нефтегазодобывающими компаниями, изготовителями металлоконструкций, которым необходимы антикоррозийные покрытия, — рассказывает собеседница редакции. — К нам поступает много предложений по импорту медицинской одежды и текстиля. Новосибирская компания ООО «Здравмедтех-Н» сейчас проводит переговоры по закупке материалов для своего производства. В России сегодня большой дефицит оптики, комплектующих для светодиодных ламп. Индийский бизнес готов заполнять эти пробелы, сотрудничать с сибирскими компаниями.

По словам руководителя АНО ДПО «Международный инновационный центр развития предпринимательства и социальных инициатив», руководителя комитета по международной кооперации и экспорту НРО «Опора России» Ольги Корпачевой, выступающей консультантом предпринимателей из Индии и сибирских компаний, по текстилю индийцы предлагают примерно ту же номенклатуру, что была в IKEA.

— После ухода шведского бренда номенклатура товаров для создания домашнего уюта у нас оголилась. Индийцы закрывают ее полностью. У них шикарные прайсы. Выпавшие поставки электротехнической продукции они тоже могут закрыть, — констатирует эксперт.

исполнительный директор международного агентства SiberianstarS Ольга ГотовщицКлючевой проблемой более активного развития сотрудничества между Индией и сибирскими регионами сегодня является логистика. Однако, по словам Ольги Готовщиц, постепенно удается выстраивать оптимальные для клиентов логистические цепочки, которые позволят сдержать значительный рост себестоимости продукции.

Что касается медицинского туризма, то тут прослеживается обоюдный интерес: сибирские и индийские клиники готовы помогать друг другу в привлечении медицинских туристов своего профиля.

— Кроме того, мы заводим на российский рынок индийскую IT-площадку медицинских услуг Cognotta. Это аналог Wildberries, OZON только в области медицинских технологий. На площадке представлено большое количество специалистов, работающих в самых разных отраслях: от хирургии до стоматологии, психологических практик, — поясняет Ольга Готовщиц.

Еще одно направление сотрудничества — это привлечение индийских инвестиций в бизнес-проекты, которые реализуются на территории Сибири. В том числе в строительство жилья.

— Наш партнер СК «Инфинити» разработала масштабный проект города-спутника Новосибирска «Новоград» и представила его иностранным партнерам. В процессе привлечения инвестиций активно участвует российская компания Dommar, обеспечивающая безопасность сделок, — рассказывает собеседница редакции.

Что касается выхода сибирских компаний на рынок Индии, то и здесь уже идут активные переговоры. В индийском покупателе заинтересован алтайский производитель антисептической продукции компании «Малавит», новосибирские производители систем по очистке воды и т.д.

— Мы видим, что индийские компании стремятся занять на российском рынке место ушедших западных брендов. Проведя определенные маркетинговые исследования, а также анализ своих конкурентов, индийские бизнесмены хорошо понимают перспективы развития своего бизнеса в Сибири и в России в целом. Наше международное агентство  внимательно изучает рынок и оказывает целый спектр услуг зарубежным компаниям по внедрению их товаров в России, — комментирует Ольга Готовщиц. — Для местных компаний также появляются очень интересные возможности. К нам заходят индийские производители, которые ищут здесь дистрибьюторов и представителей. Таким образом, у регионального бизнеса есть все условия в перспективе масштабировать сотрудничество на всю Россию.

руководитель комитета по международной кооперации и экспорту НОО «ОПОРА РОССИИ», член экспортного совета по развитию экспорта при губернаторе Новосибирской области Ольга КорпачеваОльга Корпачева также считает, что у сибирских предпринимателей появляется интересное окно возможностей. На рынок, минуя посредников, выходят непосредственно индийские производители, которые сами регулируют цены на свою продукцию и готовы разговаривать о создании представительств своих компаний.

— Я уже рассказывала местным предприятиям на встрече в сентябре о нюансах оформления документооборота между индийскими и российскими компаниями, о таможенном декларировании товаров: как правильно оформить и оплатить таможенные платежи, пройти валютный и налоговый контроль, — добавляет Ольга Корпачева. — Сейчас индийская сторона готовит онлайн-встречу для своих представителей бизнеса, чтобы они понимали, как у нас проходит таможенное декларирование, на сколько для российских предпринимателей увеличивается цена, указанная в их прайсах, после выплаты таможенных и налоговых платежей на импортную продукцию.

 

Ранее редакция приводила мнение эксперта о перспективах сотрудничества российского и индийского бизнеса.

Фото базовое предоставлено Ольгой Готовщиц

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Рубрики : Бизнес ВЭД

Регионы: Сибирь Россия Новосибирск Индия

Теги : ВЭД Бизнес с Индией


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