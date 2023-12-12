«Центр «Энергосервис» — эксперт в области энергетики

— Наталья, как образовался ваш бренд?

— Компания живет с 2002 года, без ребрендинга и с изначальной товарно-сервисной линейкой. С первых дней мы занимаемся проектированием сетей электроснабжения и их вводом в эксплуатацию.

— Есть ли миссия у вашего бренда?

— Да. И формулируется она просто: максимально полно решать задачи в области электроснабжения и делать это качественно. К слову, ни начертание, ни визуализацию марки мы за эти годы не меняли. Уровень ее узнаваемости нас вполне устраивает. Сейчас я являюсь экспертом «ОПОРЫ РОССИИ» в области энергетики. И законодатели часто просят меня оценить законопроекты в моем профессиональном контексте. И два законопроекта ушли в Госдуму именно после нашего экспертного анализа. Кроме того, я являюсь членом совета Комитета предпринимательства при мэрии Новосибирска и организую взаимодействие предпринимательского сообщества с ресурсоснабжающими организациями, то есть с владельцами сетей — электрических, тепловых, водопроводных.

— Каковы ключевые этапы развития вашей компании? В чем секрет вашего успеха?

— Честно говоря, поначалу я вообще не воспринимала все это как бизнес. Так сказать, просто действовала по обстоятельствам. Начало моей взрослой жизни пришлось на девяностые, меня сократили с госпредприятия как молодого специалиста (с молодежью предприятия тогда расставались не раздумывая) и нужно было как-то выживать в этой взрослой реальности. Сначала мы с мужем занимались парковочным бизнесом. И вот как-то раз, оформляя договор электроснабжения для стоянки, я соприкоснулась с энергетической темой. А потом, когда случились изменения в личной жизни, я подумала: «А ведь электроснабжение может быть бизнесом!». Я увидела проблематику с клиентской стороны и поняла уровень востребованности этой темы. В 1996-м мы взялись за эту тему вместе с подругой. Потом она родила и в 2002-м переехала в Москву, наш бизнес-дуэт естественным образом превратился в мой личный проект. Сначала я думала, кем заменить мою подругу, но постепенно поняла — справляюсь теперь и одна. Так родилась компания. Впрочем, сейчас мы задумались о масштабировании бизнеса. И теперь я ищу для нашего растущего проекта исполнительного директора.

— Сколько человек у вас сегодня в команде?

— К 2004 году наша команда состояла из шести специалистов. Шестеро — это постоянный состав, решающий линейные задачи: согласование проектов, подбор документов, оформление ввода в эксплуатацию. Пять-семь человек — это наша кадровая константа все эти годы. А когда увеличиваются объемы работ, привлекаем столько же фрилансеров. В команде с 2008 года работает сын, ставший уже профессионалом и полноценным партнером. Словом, мы все эти годы остаемся достаточно компактным предприятием — и с высокой результативностью. В нашей сфере достаточно долгий срок вызревания профессионалов — 5-7 лет. Это объясняется сутью отрасли: с одной стороны, она наукоемкая, с другой — достаточно «ремесленная», требующая большого массива нажитой практики. Все ошибки тут сказываются и на технической стороне вопроса, и на репутационной — ибо «летят» качество и сроки.

— В каких проектах принимаете участие сегодня?

— Наши специалисты спроектировали и выполнили оснащение двух авто-салонов Mercedes, бизнес-центров «Евразия» и «Орион», «Антарес», магазина Hoff, районный ТЦ на улице Танковой, складской комплекс «Мираторга»… По сравнению с «Ноff» он небольшой, но со сложным функционалом, с разнообразным составом резидентов — потому энергооснащение этого здания было достаточно тонкой и интересно задачей. Всего за эти годы мы ввели в эксплуатацию более 2000 разных объектов. Сейчас в работе гостиница на площади Маркса, оборонное предприятие, несколько логистических комплексов и ряд девелоперских проектов, которые их владельцы пока не обнародовали. И проектирование, и получение разрешительных документов, и технический надзор — все выполняют наши специалисты.

— В каких регионах сегодня работает ваша компания?

— В основном мы работаем в Новосибирске. Но есть и межрегиональная составляющая — для франчайзинговых проектов родом из Новосибирска. Например, работали для магазинов ювелирной сети Pandora в городах европейской части России. Наш бизнес — он объективно локальный, поскольку нам в работе нужно учитывать топографическую основу. Дистанционно это делать трудно. По крайней мере трудно делать качественно. А на «тройку» и даже на «четверку» мы работать не хотим. Мы, так сказать, нетщеславные перфекционисты — не очень озабочены саморекламой, но очень дорожим качеством и экономической результативностью. Тщательно спроектированные и скрупулезно смонтированные сети — это до 40% клиентской экономии на затратах в монтаже. Этот процент высчитан на практике — по отзывам наших клиентов.

— Какие задачи ставите перед компанией на перспективу?

— Говоря обобщенно — оставаться такими же профессиональными и мобильными, расширяя клиентское сообщество. Хочется наладить творческое взаимодействие с НГТУ/НЭТИ, с их кафедрой энергетики — чтобы научить студентов быстрее адаптироваться к рабочей среде. Готовы помочь усовершенствовать систему переподготовки — чтобы повышение квалификации не сводилось к расстановке оценок, а обуславливало реальный профессиональный рост.

В 2016 году компания «Центр «Энергосервис» получила благодарственное письмо от мэра Новосибирска, а учредитель компании — диплом лауреата «Лучшая женщина-предприниматель 2016 года». В 2020 году компания вновь получила благодарственное письмо от мэра, а также благодарность от Минпромторга Новосибирской области, Наталья Митрошина — диплом «Предприниматель года». Компания награждена памятным знаком «За труд на благо города» в честь 130-летия Новосибирска, благодарностями «ОПОРЫ России»