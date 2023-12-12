Рекламодателям

«Центр «Энергосервис» — эксперт в области энергетики

  • 12/12/2023, 10:00

Инфопро54: Бренды Новосибирской области
Наталья Митрошина, основатель и директор компании «Центр «Энергосервис» работает в сфере энергетики около 30 лет, при этом более 20 развивает собственный бизнес.

— Наталья, как образовался ваш бренд?

— Компания живет с 2002 года, без ребрендинга и с изначальной товарно-сервисной линейкой. С первых дней мы занимаемся проектированием сетей электроснабжения и их вводом в эксплуатацию.

 — Есть ли миссия у вашего бренда?

— Да. И формулируется она просто: максимально полно решать задачи в области электроснабжения и делать это качественно. К слову, ни начертание, ни визуализацию марки мы за эти годы не меняли. Уровень ее узнаваемости нас вполне устраивает. Сейчас я являюсь экспертом «ОПОРЫ РОССИИ» в области энергетики. И законодатели часто просят меня оценить законопроекты в моем профессиональном контексте. И два законопроекта ушли в Госдуму именно после нашего экспертного анализа. Кроме того, я являюсь членом совета Комитета предпринимательства при мэрии Новосибирска и организую взаимодействие предпринимательского сообщества с ресурсоснабжающими организациями, то есть с владельцами сетей — электрических, тепловых, водопроводных.

 — Каковы ключевые этапы развития вашей компании? В чем секрет вашего успеха?

— Честно говоря, поначалу я вообще не воспринимала все это как бизнес. Так сказать, просто действовала по обстоятельствам. Начало моей взрослой жизни пришлось на девяностые, меня сократили с госпредприятия как молодого специалиста (с молодежью предприятия тогда расставались не раздумывая) и нужно было как-то выживать в этой взрослой реальности. Сначала мы с мужем занимались парковочным бизнесом. И вот как-то раз, оформляя договор электроснабжения для стоянки, я соприкоснулась с энергетической темой. А потом, когда случились изменения в личной жизни, я подумала: «А ведь электроснабжение может быть бизнесом!». Я увидела проблематику с клиентской стороны и поняла уровень востребованности этой темы. В 1996-м мы взялись за эту тему вместе с подругой. Потом она родила и в 2002-м переехала в Москву, наш бизнес-дуэт естественным образом превратился в мой личный проект. Сначала я думала, кем заменить мою подругу, но постепенно поняла — справляюсь теперь и одна. Так родилась компания. Впрочем, сейчас мы задумались о масштабировании бизнеса. И теперь я ищу для нашего растущего проекта исполнительного директора.

 — Сколько человек у вас сегодня в команде?

— К 2004 году наша команда состояла из шести специалистов. Шестеро — это постоянный состав, решающий линейные задачи: согласование проектов, подбор документов, оформление ввода в эксплуатацию. Пять-семь человек — это наша кадровая константа все эти годы. А когда увеличиваются объемы работ, привлекаем столько же фрилансеров. В команде с 2008 года работает сын, ставший уже профессионалом и полноценным партнером. Словом, мы все эти годы остаемся достаточно компактным предприятием — и с высокой результативностью. В нашей сфере достаточно долгий срок вызревания профессионалов — 5-7 лет. Это объясняется сутью отрасли: с одной стороны, она наукоемкая, с другой — достаточно «ремесленная», требующая большого массива нажитой практики. Все ошибки тут сказываются и на технической стороне вопроса, и на репутационной — ибо «летят» качество и сроки.

— В каких проектах принимаете участие сегодня?

— Наши специалисты спроектировали и выполнили оснащение двух авто-салонов Mercedes, бизнес-центров «Евразия» и «Орион», «Антарес», магазина Hoff, районный ТЦ на улице Танковой, складской комплекс «Мираторга»… По сравнению с «Ноff» он небольшой, но со сложным функционалом, с разнообразным составом резидентов — потому энергооснащение этого здания было достаточно тонкой и интересно задачей. Всего за эти годы мы ввели в эксплуатацию более 2000 разных объектов. Сейчас в работе гостиница на площади Маркса, оборонное предприятие, несколько логистических комплексов и ряд девелоперских проектов, которые их владельцы пока не обнародовали. И проектирование, и получение разрешительных документов, и технический надзор — все выполняют наши специалисты.  

 — В каких регионах сегодня работает ваша компания? 

— В основном мы работаем в Новосибирске. Но есть и межрегиональная составляющая — для франчайзинговых проектов родом из Новосибирска. Например, работали для магазинов ювелирной сети Pandora в городах европейской части России. Наш бизнес — он объективно локальный, поскольку нам в работе нужно учитывать топографическую основу. Дистанционно это делать трудно. По крайней мере трудно делать качественно. А на «тройку» и даже на «четверку» мы работать не хотим. Мы, так сказать, нетщеславные перфекционисты — не очень озабочены саморекламой, но очень дорожим качеством и экономической результативностью. Тщательно спроектированные и скрупулезно смонтированные сети — это до 40% клиентской экономии на затратах в монтаже. Этот процент высчитан на практике — по отзывам наших клиентов.

 — Какие задачи ставите перед компанией на перспективу?

— Говоря обобщенно — оставаться такими же профессиональными и мобильными, расширяя клиентское сообщество. Хочется наладить творческое взаимодействие с НГТУ/НЭТИ, с их кафедрой энергетики — чтобы научить студентов быстрее адаптироваться к рабочей среде. Готовы помочь усовершенствовать систему переподготовки — чтобы повышение квалификации не сводилось к расстановке оценок, а обуславливало реальный профессиональный рост.

В 2016 году компания «Центр «Энергосервис» получила благодарственное письмо от мэра Новосибирска, а учредитель компании — диплом  лауреата «Лучшая женщина-предприниматель 2016 года». В 2020 году компания вновь получила благодарственное письмо от мэра, а также благодарность от Минпромторга Новосибирской области, Наталья Митрошина — диплом «Предприниматель года». Компания награждена памятным знаком «За труд на благо города» в честь 130-летия Новосибирска, благодарностями «ОПОРЫ России»

Фото предоставлено Натальей Митрошиной

85

Рубрики :

Регионы: Сибирь Новосибирск

Теги : Опора России Мой бизнес Бренды Новосибирской области бизнес


ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования

Erid:4CQwVszH9pWuJXibatZЖК

ЖК "Новые Матрешки"

Пл.Маркса
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXibb7qЖК «Матрешкин двор»

ЖК «Матрешкин двор»

Студенческая
30 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauUEGrando - дом-небоскреб

Grando - дом-небоскреб

Березовая роща
5 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест".

Erid:4CQwVszH9pWuJXiauYeЖК «Luna»

ЖК «Luna»

Заельцовская
9 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"

Erid:4CQwVszH9pWuJXiaabiЖК «GORIZONT»

ЖК «GORIZONT»

Золотая Нива
12 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО СЗ "ВИРА Инвест"
Заельцовская
25 минут
Реклама. Рекламодатель: ООО «ЮГА-СТРОЙ»

Спецоперация на Украине

Госнаграду за участие в СВО получил сын депутата заксобрания Новосибирска
1/12/23 16:17
Омбудсмену удалось вернуть с СВО троих пленных новосибирцев
28/11/23 17:27
Первые FPV-дроны от новосибирских производителей поставят на СВО
22/11/23 18:02

Пихты по 15 тысяч рублей завезли в Новосибирск из Польши

В Новосибирске можно найти эти новогодние деревья и за 20 тысяч рублей.
Читать далее >>

Восстановить Тяжстанкогидропресс попросил Дмитрия Чернышенко новосибирский депутат

Предметное обсуждение вопроса намечено на пленарном заседании Госдумы.
Читать далее >>

Мисс НГУ-2023 стала Анастасия Данилова

Самую умную и красивую из студенток Новосибирского государственного университета выбирали в 28 раз.
Читать далее >>

Трамваи обновленной модели начнут выпускать в Новосибирске

Новые корпуса поступят в город в первом квартале 2024 года.
Читать далее >>

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко провел проверку в Новосибирске

Федеральный чиновник проверил готовность к открытию новой поликлиники в Краснообске.
Читать далее >>

Инвестиции в недвижимость Новосибирска: виды, риски, окупаемость

Получать доход от вложений можно разными способами. Один из них — инвестиции в недвижимость.
Читать далее >>

Жители Бердска пожаловались депутату на дорогую курицу

Он готовит жалобу в УФАС из-за «заоблачной» стоимость курятины.
Читать далее >>

Бюджет Новосибирска на 2024 год принят в первом чтении

Дефицит составит 1,8 млрд рублей.
Читать далее >>

Два участка под ИЖС будут застраивать в Новосибирске в рамках федерального проекта

Один из них расположен рядом со СКИФом.
Читать далее >>

Первые жители Квартала «Основатели» получили ключи и могут справлять новоселье

На строительство первого дома у ГК «Поляков» ушло менее года.
Читать далее >>

Актуальный разговор

Елена Неклюдова, член совета, руководитель проекта «Партнерские технологии в бизнесе», руководитель комитета по партнерству Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ»

Елена Неклюдова: Партнерские технологии не отбирают клиентов у профессиональных игроков рынка

Малый бизнес из-за дефицита ресурсов старается все вопросы решать самостоятельно, не обращаясь к специалистам.
Все материалы
ПроЗдоровье
Ипотека
Новостройки Новосибирска
Поддержка бизнеса
Рынок микрофинансирования
Лента новостей
Рекорд по потреблению электроэнергии побит в Новосибирской области
12/12/23 10:12
Экономика
Почти 100% кедровых орехов увезли в Китай из Новосибирской области
12/12/23 9:50
Бизнес
Судебный процесс о жестоком убийстве в ЖК Марсель начался в Новосибирске
12/12/23 9:43
Право&Порядок
Кудряшовский мясокомбинат на треть увеличит мощности для поставок в Китай
11/12/23 18:43
Агропром Бизнес ВЭД
Скрининговое обследование зрения школьников возобновляется в Новосибирске
11/12/23 18:28
Инновации Медицина Общество
Чиновников хотят пересадить на электромобили в Новосибирске
11/12/23 17:55
Город
Аномальные морозы отступят из Новосибирска уже на этой неделе
11/12/23 17:51
Общество
УК выплатит жительнице Новосибирска 180 тысяч рублей из-за скользкого тротуара
11/12/23 17:36
Власть Город Право&Порядок
«Лучше, чем у Кощея»: кожаную куртку в стиле сериала «Слово пацана» продают в Новосибирске
11/12/23 17:22
Общество
Цены на курицу в Новосибирске удивили горожан
11/12/23 17:20
Общество
Комики из Чулыма вышли в финал юмористического шоу на ТНТ
11/12/23 17:08
Культура
В два раза вырос экспорт зерна из Новосибирской области
11/12/23 16:54
Агропром Бизнес ВЭД
Звезду Героя ДНР Андрей Травников передал семье погибшего бойца
11/12/23 16:48
Общество
Почти половина региональных дорог признаны безопасными для движения в НСО
11/12/23 16:16
Власть Транспорт
Жирного лабрадора с грустными глазами спасли прохожие в Новосибирске
11/12/23 16:13
Общество
«Больше года ждём на остановке»: новосибирцы обратились за помощью к Путину из-за отмены маршруток
11/12/23 16:10
Общество
66 классов закрыты на карантин в Новосибирске
11/12/23 15:56
Общество
Дистанционное голосование за президента России планируют организовать в НСО
11/12/23 15:29
Власть Политика
С наступлением морозов возросло количество пожаров в Новосибирской области
11/12/23 15:20
Город
Мошенники от имени налоговой требуют новосибирцев оплатить долги
11/12/23 15:18
Общество
Популярное
Почему не стоит торопиться с покупкой китайских авто
12/12/23 9:44
Дневная сонливость повышает риск развития болезни Альцгеймера
11/12/23 10:45
Домашние кошки могут стать причиной возникновения шизофрении у хозяев
8/12/23 11:43
Пенсия 2024: кто вправе выйти и какие условия необходимо выполнить
8/12/23 9:42
Сразу несколько новшеств ждут получателей пособий и маткапитала
7/12/23 10:59
Демограф Чесноков: сухой закон станет эффективной мерой повышения рождаемости
7/12/23 9:50
Новости компаний
Где сибирякам оформить кредит по честной ставке без скрытых комиссий
12/12/23 9:00
История преодоления: новосибирцы в числе первых увидели фильм об известном паралимпийце Олеге Крецуле
11/12/23 16:40
Спрос на средства от ОРВИ в Новосибирской области за год вырос на 50%
11/12/23 15:49
Когда «Всё включено»: какой тариф выбрать бизнесу в новом году
11/12/23 9:30
Состоятельные инвесторы могут воспользоваться новой программой лояльности ПСБ
11/12/23 9:00
Новосибирский производитель овощей в три раза ускорил упаковку продукции
8/12/23 17:03

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2023 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири


Рекламодателям

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.
 
×
Поиск по автору:
×
Декабрь 2023
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Ноя    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Эксклюзивный материал

Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией InfoPro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

×

Участие в конференции бесплатно






Формат участия:

Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×

Участие в конференции бесплатно






Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

×
Наверх в Новости Новосибирска