Только 50% новосибирцев удовлетворены качеством взаимодействия с мэрией

Одним из важнейших элементов цифровой трансформации Новосибирска является система обратной связи с населением. Эту задачу призвана выполнять федеральная платформа обратной связи. Четыре года муниципалитеты и регионы внедряли ее в экспериментальном режиме. 27 декабря 2023 года правительство РФ подписало постановление, внесены изменения в 59-ФЗ ― и эксперимент закончился. Все обращения, которые сегодня поступают по различным каналам в органы власти, считаются официальными обращениями граждан. Об этом на комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения горсовета сообщил заммэра Новосибирска Артем Скатов.

Половину обращений отрабатывает департамент информационной политики мэрии, остальные — во взаимодействии со структурными подразделениями мэрии. Больше всего обращений касаются вопросов, за которые отвечает департамент транспорта.

— На наш взгляд, по итогам 2023 года со стороны всех структурных подразделений мэрии заметно улучшилась отработка поступающих обращений, практически не осталось просрочек. Однако мы проседаем по уровню удовлетворенности граждан полученными ответами — 50%. Задача на этот год: следить за качеством ответов и дотягивать уровень удовлетворенности до 60%, — подчеркнул Артем Скатов.

Депутат горсовета Игорь Украинцев поинтересовался, почему у новосибирцев такая низкая удовлетворенность качеством ответов мэрии:

— Не говорит ли это о том, что люди получают отписки? Хочу напомнить, что накануне президентских и прочих выборов органы власти очень пристально обращают внимание на то, как власти на местах реагируют на обращения граждан.

Председатель комиссии по контролю за исполнением органами местного самоуправления и их должностными лицами полномочий по решению вопросов местного значения Андрей Гудовский отметил, что ни разу на заседании антикоррупционных комиссий не слышал о том, что департаменты дают плохие ответы, не удовлетворяющие граждан.

Артем Скатов отметил, что в 2024 года в мэрии Новосибирска будет создан городской центр цифровой трансформации. В задачи профильного департамента и центра будет входить анализ обращений, поступающих в мэрию по разным каналам связи: письменные через ЕДДС, через платформу обратной связи и систему «инцидент-менеджмент».

— Сейчас это независимые системы. Задача стоит: обобщить эти данные, чтобы видеть на карте горячие точки обращения. У каждого исполнителя должен появиться дашборд, который будет показывать картину для принятия решений в данный момент, — пояснил Скатов. — В прошлом году мы начали выполнять эту задачу, в 2024-м продолжим. В прошлом году Новосибирск победил в федеральном конкурсе на лучшую муниципальную практику, получил 42,5 млн рублей. Часть этих денег пойдет на объединение обращений.

Он также напомнил депутатам: если в 2024 году муниципалитет хотя бы на день задержит ответ по обращению, полученному по любому каналу, к нему может прийти с проверкой прокуратура.

Ранее редакция рассказывала о том, что горсовет планирует объявить выборы мэра Новосибирска по новой модели на сессии 14 февраля.