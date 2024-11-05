В мэрии Новосибирска назвали дату полного открытия Октябрьского моста

На Октябрьском мосту Новосибирска завершаются работы по капитальному ремонту. Как сообщил на аппаратном совещании глава департамента транспорта мэрии Иосиф Кодалаев, завершается укладка асфальтового покрытия, а также установка барьеров безопасности.

— К 11 числу готовимся к открытию на всю ширину мостового сооружения, — подчеркнул чиновник.

Напомним, реконструкция Октябрьского моста началась 31 мая 2022 года. Работы нужно завершить до 9 декабря текущего года. В апреле 2024 года замначальника департамента транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска Сергей Эпов сообщал, что стоимость ремонта переправы оценивается в 2 млрд руб.

В 2023 году прокуратура города Новосибирска объявила предостережения об ответственности за нарушение сроков исполнения обязательств по контракту в связи с низкими темпами выполнения работ по ремонту Октябрьского моста руководителям МКУ «Гормост» (заказчик) и ООО «СпецТрансСтрой» (подрядчик). В конце 2023 года власти города объявили о разрыве контракта с подрядчиком. По информации МКУ «Гормост», на ремонтные работы по верховой стороне Октябрьского моста вышли ООО «ДК Клевер» и ООО «Дороги 54».

Ранее редакция сообщала о том, что ремонт Октябрьского моста обещают закончить до конца 2024 года.