«Новоколледж», которому отказано в аккредитации, ищет абитуриентов в школьных чатах

В Новосибирске родители учеников начали получать рассылку о приглашении детей в «Новоколледж» после 9 класса. Примут всех даже тех, кто не сдал ОГЭ. Скриншот приглашения отправила в редакцию Infopro54 одна из родительниц.

В письме содержится номер и ФИО того, с кем нужно связаться. По словам представителя «Новоколледжа», не сдавших ОГЭ учеников принимают по результатам собеседования с психологом, тестирования и хорошего портфолио.

Однако стоит помнить, что учебному заведению в этом году было отказано в аккредитации. Его выпускники не могут поступить в университет без сдачи ЕГЭ. В этом году в «Новоколледж» планируется набрать около 250 новых студентов.

Ранее редакция сообщала о том, что выпускники «Новоколледжа» не смогут поступить в вузы с дипломами колледжа.