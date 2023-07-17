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«Новоколледж», которому отказано в аккредитации, ищет абитуриентов в школьных чатах

  • 17/07/2023, 17:04
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Новоколледж приглашает абитуриентов
Учебное заведение приглашает даже тех, кто не сдал ОГЭ.

В Новосибирске родители учеников начали получать рассылку о приглашении детей в «Новоколледж» после 9 класса. Примут всех даже тех, кто не сдал ОГЭ. Скриншот приглашения отправила в редакцию Infopro54 одна из родительниц.

В письме содержится номер и ФИО того, с кем нужно связаться. По словам представителя «Новоколледжа», не сдавших ОГЭ учеников принимают по результатам собеседования с психологом, тестирования и хорошего портфолио.

Выпускники «Новоколледжа» не смогут поступить в вузы

Выпускники «Новоколледжа» не смогут поступить в вузы с дипломами колледжа

— За это испытание начисляются баллы, от которых будет зависеть стоимость обучения. Она у нас до 120 тысяч в год. Заключаем договор, и ребенок будет в статусе вольнослушателя. Когда пересдаст ОГЭ и получит аттестат, то в следующем году станет учащимся, — рассказали условия приема в Новоколледже.

Однако стоит помнить, что учебному заведению в этом году было отказано в аккредитации. Его выпускники не могут поступить в университет без сдачи ЕГЭ. В этом году в «Новоколледж» планируется набрать около 250 новых студентов.

Ранее редакция сообщала о том, что выпускники «Новоколледжа» не смогут поступить в вузы с дипломами колледжа.

Фото предоставлено источником

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Рубрики : Образование

Регионы: Новосибирск

Теги : Новоколледж лишение аккредитации колледжи в Нововсибирске


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