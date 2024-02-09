Чем грозит полный отказ от ужина, рассказал эксперт

Нутрициолог-эндокринолог Оксана Панова сообщила о важности ужина и неприятных последствиях отказа от него, пишет NEWS.ru Специалист предупредила, что, если регулярно отказываться от вечернего приема пищи, то это отрицательно скажется на обмене веществ, так как произойдет замедление главных процессов распределения белков, жиров и углеводов в организме. Также могут начаться сбои в работе кишечника, что приведет к нерегулярному стулу.

Часто люди в погоне за идеальным весом полностью отказываются от еды по вечерам, что является большой ошибкой. Ужинать можно и нужно, при этом необходимо выбрать идеальное время и максимально полезные блюда, подчеркнула Оксана Панова.

— Полный отказ от ужина со временем может замедлить метаболизм, поэтому вес не только не снижается, но и вы рискуете набрать лишние килограммы, — добавила эндокринолог.

Ужин должен составлять не более 20% всего, что вы едите в течение дня. Это может быть нежирное мясо, легкий гарнир и овощи за три часа до сна. Исключите из рациона тяжелую пищу, типа фаст-фуда, трансжиров, полуфабрикатов и алкоголя, заключила эксперт.

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