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Прокуратура требует расторжения контракта по «Чистой воде» в Новосибирске

  • 10/10/2024, 10:00
Автор: Юлия Данилова
Прокуратура настаивает на расторжении контракта по нацпроекту «Чистая вода»
В отношении руководства р.п. Ордынское могут возбудить еще одно уголовное дело

Решение о расторжении в одностороннем порядке муниципального контракта с ООО «СпецТрансСтрой» по строительству комплекса сооружений по очистке подземных вод в р.п. Ордынское принято. Об этом говорится в ответе прокуратуры Ордынского района общественнику Евгению Митрофанову.

— По результатам совещания, проведенного прокурором района с главами Ордынского района и р.п. Ордынское, администрацией р.п. Ордынское принят проект указанного решения. Прорабатываются механизмы оформления объекта незавершенного строительства и передачи его в хозяйственное ведение МУП «Ордынское», ведутся переговоры с потенциальными новыми подрядчиками, — уточняется в ответе.

Кроме того, прокуратура выясняет почему руководство р.п. Ордынское не обратилось с требованием о выплате банковской гарантии в связи с нарушением подрядчиком сроков исполнения контракта. Решается вопрос о направлении в следственные органы материалов для решения вопроса об уголовном преследовании. 28 июня в отношении главы р.п. Ордынское следователи возбудили уголовное дело по факту халатности.

Напомним, в связи с несвоевременным вводом в эксплуатацию объектов, которые реализуются в рамках программы «Чистая вода» в Новосибирской области, регион должен вернуть в федеральный бюджет 81,5 млн рублей. Речь идет об объектах в Татарске, Коченево и Ордынском. Эти объекты должна была построить компания ООО «СпецТрансСтрой». По данным МинЖКХ, на август готовность объекта в Коченево составляла 90%, Ордынском — 75%, Татарске — 69,4%.

Напомним, депутаты регионального парламента Новосибирской области еще мае предлагали включить «СпецТрансСтрой» в реестр недобросовестных поставщиков.

— Из-за низкой производительности одной подрядной организации — ООО «СпецТрансСтрой» — не сданы три объекта. Деньги на них есть, но люди страдают без воды! — возмущался на комитете по ЖКХ депутат Дмитрий Козловский.

И.о. министра ЖКХ Евгений Назаров пояснял, что ведомство привлекает прокуратуру, надзорные органы, работает с администрациями районов, мотивирует подрядчика, чтобы работы на объектах были выполнены в срок, но не всегда это получается.

— Эти объекты обязательно нужно вводить, поэтому мы ищем механизмы не расторгать контракт, а довести работы до конца. В противном случае сдача этих объектов перенесется на следующий год, — добавлял замгубернатора Сергей Семка.

Стоит напомнить, что в одностороннем порядке со «СпецТрансСтроем» уже разорваны контракт на строительство дороги за 350 млн рублей, станции метро «Спортивная», а также по капремонту Октябрьского моста. Сама компания включена в реестр недобросовестных поставщиков.

Ранее редакция сообщала о том, что директора компании «СпецТрансСтрой» оштрафовали за срыв создания объектов по нацпроекту «Чистая вода» в Коченевском районе. 

Фото freepik, автор: freepik

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : халатность Новосибирск Нацпроект Чистая вода


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