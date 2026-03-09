На препараты и БАДы от ожирения новосибирцы потратили почти миллиард рублей

В 2025 году новосибирцы потратили в аптеках на лекарственные препараты от ожирения 793 млн рублей. Это на 150% больше, чем в 2024 году (317,8 млн рублей). Об этом в ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили в DSM Group. Объем продаж упаковками вырос на 107% — до 150 тысяч.

— Спрос сохраняется и в 2026 году. Так в январе жители региона заплатили за лекарственные препараты от ожирения уже 81 млн рублей, на 84% больше, чем годом ранее. Всего было приобретено 14,3 тысячи упаковок (+62%), — говорится в ответе, полученном редакцией.

Рынок БАДов от ожирения (похудение и очищение организма) в регионе также растет, хоть и менее впечатляющими темпами. За 2025 год продажи в рублях составили 126 млн (+28%), по количеству упаковок — 210 тысяч (+11%).

В январе 2026 года продано 13,7 тысяч упаковок (-6%) на 8,6 млн рублей (+12%).

Напомним, по данным компании «Финэкспертиза», в Новосибирской области в 2023 году количество людей с лишним весом в возрасте от 19 лет и старше превысило 1,3 миллиона. Это на 0,4% меньше, чем в 2018 году. Речь идет о тех, у кого регистрируется ожирение и предожирение. Всего, согласно статистическим данным за 2023 г., в России 21,4 млн граждан с ожирением, 50,3 млн чел. — с предожирением.

В 2024 году медики сообщали, что ежегодно количество детей с ожирением в регионе растет на 10-13%. Эксперты связывали лишний вес школьников с подготовкой к ОГЭ и ЕГЭ.

При этом на полках магазинов Новосибирска расширяется ассортимент «спортивной» продукции. Спрос разгоняют поклонники здорового образа жизни.

Ранее редакция сообщала о том, что диетологи видят риски в увлечении протеиновым питанием.