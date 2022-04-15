Астрофотограф из Новосибирска снял розовое полярное сияние над городом

В ночь с 14 на 15 апреля над Новосибирском можно было увидеть яркое полярное сияние. Астрофотограф Алексей Поляков снял его на видео и выложил на своей странице в социальной сети «Вконтакте», пишет КП–Новосибирск.

Розовые и желтые оттенки расплывались волнами над городом. В Сибири такое явление замечают довольно редко. Месяц назад, 14 марта, была видна только узкая зеленая полоса.

Как рассказали в сообществе астрономов AstroAlert, на снимках солнечной космической обсерватории «STEREO_A» из-за восточного края диска Солнца появилась очень активная группа пятен с большими и яркими магнитными линиями.

Вследствие вспышек на Солнце началась мощная геомагнитная буря.

Сияния были замечены не только в Новосибирске, но и в Томске, под Красноярском и в Москве.