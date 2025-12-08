Диетолог развеяла главные мифы о похудении к Новому году

Новый год для многих новосибирцев является долгожданным праздником. Хочется все успеть и хорошо выглядеть, в том числе похудеть к праздникам. Однако в погоне за быстрым результатом люди часто следуют непроверенным советам, которые не только неэффективны, но и могут навредить здоровью.

По словам врача-методиста Регионального центра общественного здоровья и медицинской профилактики Евгении Морозовой многие мифы о похудении к праздникам не имеют под собой оснований.

— Например, самый известный и хорошо всем знакомый миф: «Нельзя есть после 18 часов!» Никто не знает, откуда взялось это магическое число 18, но многие придерживаются этого совета, — рассказала Горсайту Евгения Морозова.

По ее словам, гораздо важнее ужинать за 2-3 часа до сна, выбирая легкие блюда.

Не менее опасными для организма, по словам эксперта, являются длительные голодовки. Они сопровождаются не только сжиганием жира, но и потерей мышечной массы.

Не стоит переоценивать и отдельные продукты, например гречку.

— Если взглянуть на состав гречки, выясняется, что её аминокислотный профиль сравним с другими крупами, не предоставляя особых преимуществ», – подчеркнула врач. То же касается и замены белого хлеба на чёрный: их калорийность часто схожа, а цвет последнего нередко достигается за счёт добавок, — констатирует Морозова.

Особое внимание специалист уделила алкоголю и «диетическим» напиткам. По ее словам, практически каждый напиток «с градусами» изготавливается методом брожения, а оно невозможно без участия сахара.

— По калорийности многие алкогольные напитки стоят, впереди плюшек и конфет, — подчеркнула она.

Популярный совет тренироваться натощак также оказался мифом. Евгения Морозова рассказала, что на практике занятия спортом на пустой желудок приводят лишь к быстрому утомлению.

По словам специалиста, ключ к безопасному похудению — не в жёстких ограничениях, а в сбалансированном питании и разумных физических нагрузках.

