В Новосибирске эксперты связали ожирение школьников с EГЭ и ОГЭ

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова в октябре 2025 года сообщила о значительном росте числа случаев ожирения среди подростков. За последние четыре года этот показатель увеличился на 42%, что, по её словам, связано не с внезапной эпидемией, а с улучшением системы диагностики в рамках профилактических осмотров.

Как отмечают эксперты, подростки 15-17 лет особенно уязвимы перед стрессом, например, во время экзаменов, что часто приводит к нарушению пищевого поведения. Врач-эндокринолог Алла Овсянникова пояснила, что у 70% людей с ожирением наблюдаются психологические расстройства, такие как депрессия или тревожность, поэтому в лечении должны участвовать не только эндокринологи, но и психологи.

Психолог Екатерина Сизикова выделила две категории подростков, подверженных риску. К первой относятся предрасположенные к лишнему весу дети, у которых стресс может спровоцировать переход «за грань» из-за малоподвижности и привычки «заедать» переживания. Вторую группу составляют те, у кого стресс «капсулируется» и может вызвать отложенные последствия в виде ожирения через несколько лет. Она также отметила, что учителя часто преувеличивают опасность экзаменов, что дополнительно тревожит учеников.

Кандидат медицинских наук Яков Новосёлов, в интервью изданию Горсайт, подчеркнул, что культуру питания необходимо прививать с детства. Он объяснил, что слабые ограничительные навыки в подростковом возрасте и естественное стремление к жирной и сладкой пище как к источнику удовольствия усугубляют проблему. По его словам, даже домашняя еда не всегда полезна, а удобство часто приводит к выбору фастфуда. Новосёлов согласился, что стресс, повышая уровень кортизола, провоцирует переедание, и заключил, что ключевую роль в формировании привычек ребёнка играет пример семьи.

