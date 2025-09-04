В Новосибирской области к врачам обратился подросток весом 228 килограммов

Шестнадцатилетний житель Новосибирска, поступивший в Городской детский центр эндокринных и обменных нарушений Детской городской клинической больницы № 1, весил 228 килограммов. Об этом сообщил региональный Минздрав.

По мнению специалистов центра, лишний вес у детей появляется из-за неправильного питания, малоподвижного образа жизни, психологических проблем и примера родителей.

— Если оба родителя страдают от ожирения, вероятность, что и их дети столкнутся с этой проблемой, достигает 80%. Если лишний вес есть только у одного из родителей, риск развития ожирения у ребёнка всё равно остаётся высоким — 40–50%, — констатируют медики.

Министерство здравоохранения Новосибирской области в целом отмечает, что количество детей и подростков с ожирением и избыточным весом в регионе увеличивается. Число случаев избыточного веса и ожирения у детей заметно выросло после снятия коронавирусных ограничений. Врачи считают, что во время пандемии подростки испытывали повышенный стресс и меньше двигались. В ведомстве сообщили, что в Новосибирске начали тестировать новые препараты, которые помогают регулировать аппетит и снижать вес у подростков с 12 лет.

Напомним, главный эндокринолог региона Лариса Санникова отмечала, что ежегодно количество детей с ожирением в области увеличивается на 10–13%. Большинство из них — мальчики. В 2024 году в регионе было зарегистрировано 12 детей с крайней формой ожирения.

Ранее редакция сообщала о том, что большинство владельцев кошек и собак не считают ожирение питомцев проблемой. Наличие избыточного веса у животных признают 26% россиян.