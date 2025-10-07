Рекламодателям

Больше половины новосибирцев испытывают бытовую паранойю

  • 07/10/2025, 13:00
Автор: Артем Рязанов
Больше половины новосибирцев испытывают бытовую паранойю
За последние два года вырос размер ущерба от заливов и пожаров из-за невыключенных бытовых приборов

Каждый второй новосибирец (63%) иногда беспокоится, что забыл выключить дома электроприборы или воду. Из них каждый пятый (20%) испытывает такое чувство несколько раз в неделю, а каждый четвертый (28%) — несколько раз в месяц. Еще 4% боятся этого ежедневно, а 11% — только раз в несколько месяцев.

И опасения не беспочвенны: четверть опрошенных (28%) признались, что бытовая небрежность у них или их близких уже приводила к серьезным проблемам.

— Страхи перед забытым невыключенным утюгом или водой в реальность воплотились у каждого четвертого опрошенного. И хотя такие случаи редки, их последствия могут быть весьма ощутимыми: каждый пятый пострадавший (22%) понес серьезные расходы — от 50 до 100 тысяч рублей. Для трети (41%) ущерб оказался более скромным — около 10 тысяч. Каждый пятый (22%) потерял до 50 тысяч рублей, 15% — до 150 тысяч, —  комментируют в пресс-службе девелопера Level Group.

По данным исследования Level Group совместно с «Ренессанс Страхование», за последние три года ущерб от залива квартиры вырос почти вдвое. Это связано с подорожанием строительных материалов. Теперь средний ущерб составляет 80,1 тысячи рублей. А средний ущерб от пожара в доме в прошлом году достиг 1,98 млн рублей.

Директор департамента андеррайтинга розничного страхования компании «Ренессанс страхование» Артем Искра отметил, что около 35-40% всех страховых случаев по квартирам связаны с причинением ущерба соседям, чаще всего из-за заливов. Особенно часто заливы происходят в квартирах, сдаваемых в аренду, что на 20% превышает обычную частоту. Поэтому владельцы таких квартир чаще оформляют полис, включая страхование гражданской ответственности перед соседями.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские автомобилисты не доверяют перекупщикам в выборе подержанных авто.

Источник фото: нейросеть Шедеврум

