Что делать туристу, застрявшему за границей

— Главное, что нужно сделать путешественнику, – связаться с посольством или консульством России в стране, где он находится. Также круглосуточно работают оперативные дежурные ситуационно-кризисного центра МИД России. Связаться с ними можно по телефонам +7 (495) 587-88-60, +7 (499) 244-19-77, +7 (499) 244-19-88, +7 (499) 244-28-47. Кроме того, горячую линию для туристов в связи с закрытием аэропортов на юге России открыл Ростуризм: 8 (800) 200-34-11 (ежедневно с 8:00 до 20:00 мск), — отмечают эксперты.

Путешественникам напомнили, что ряд банков РФ оказались под санкциями. Их карты платежных систем Visa и MasterСard перестанут работать за границей. Эти банки отрезаются от финансовой системы США. Как заявляют представители Промсвязьбанка, это значит, что карты платежных систем Visa и MasterСard продолжат работать на территории РФ. Но операции в валюте и использование этих карт в странах Запада невозможны.

Промсвязьбанк, «Россия», Генбанк и еще 155 российских банков, кроме Visa и MasterСard, выпускают также карты платежной системы «Мир». В этом случае меняются только реквизиты, сумма на счете сохраняется. Карты «Мир» не зависят от работы западных платежных систем, они действуют на территории всей России и в некоторых других странах.

Карта «Мир» работает в Абхазии, Армении, Белоруссии, Казахстане, Киргизии, Узбекистане, Таджикистане, Южной Осетии, Вьетнаме, Турции, на Кипре и в ОАЭ. Где-то ею можно расплачиваться, где-то (например, в Казахстане и Киргизии) только снимать наличные в банкомате.

Если в стране, где находится турист, не принимают карты его банка, можно скачать приложение другого банка и выпустить виртуальную карту.

Можно попробовать перевести деньги с неработающей карты на карту другого банка. Чтобы моментально получить перевод или перевести деньги, в том числе между своими счетами в разных банках, лучше воспользоваться СБП. Система быстрых платежей ЦБ РФ – это переводы по номеру телефона в любой банк – участник программы.

Также можно воспользоваться одной из систем денежных переводов: Western Union, MoneyGram International, CONTACT, «Золотая Корона», «Юнистрим» и др. Некоторые из них позволяют онлайн отправить деньги самому себе с карты российского банка. Другой вариант – попросить родственников и близких отправить деньги через такую систему. Для получения денег через такие системы понадобится паспорт.