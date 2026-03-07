Еще шесть вывозных рейсов запланированы в Новосибирск из Эмиратов

Сегодня в Новосибирск прибудет вывозной рейс S7 («Сибирь») из ОАЭ. Прибытие самолета из Фуджейры ожидается вечером.

Авиакомпания также опубликовала список рейсов, которыми планирует вывозить новосибирских туристов вплоть до 12 марта. 8 марта ожидется еще один самолет из Фуджейры. Рейсы будут выполняться по согласованному маршруту с технической посадкой в Анталье для дозаправки. 9-12 марта — еще ожидается четыре рейса. Они будут выполнены из Международного аэропорта Дубая (DXB) по согласованному маршруту с технической посадкой в Самарканде для дозаправки.

В авиакомпании предупредили, что возможна корректировка графика движения по факту получения разрешений и слотов.

Судя по расписанию аэропорта Толмачево, вылетные рейсы в Дубай выполняет авиакомпания FiayDubai. Рейсы 6 и 7 марта имеют статус «вылетел», на 8 марта — «по расписанию».

При этом «Аэрофлот» и «Победа» объявили о прекращении полётов в ОАЭ после 11 марта. В компаниях сообщили, что рейсы будут отменены до конца марта.

Напомним, с 28 февраля из-за ситуации на Ближнем Востоке было закрыто воздушное пространство нескольких стран. Это коснулось тысяч российских туристов: тех, кто сейчас находится на отдыхе за границей, и тех, кто собирался туда отправиться. В итоге авиакомпании начали отменять рейсы в ОАЭ. На момент начала войны в Иране в ОАЭ находились около тысячи туристов из Новосибирска. Первый вывозной самолет с отдыхающими прибыл в город утром 3 марта.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские турагенты застряли в Дубае. Вместо круиза они сидят в лайнере, который встал на прикол в терминале порта.