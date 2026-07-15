Прирост иностранцев, поставленных на учет в Новосибирск, обеспечил туризм

На начало июля 2026 года на учет в Новосибирской области поставлены чуть более 145 тысяч иностранных граждан. На учет по месту пребывания поставлены 136 тысяч человек, тогда как годом ранее — 126 тысяч. Об этом рассказала заместитель начальника управления по вопросам миграции ГУ МВД по Новосибирской области Людмила Фоменко.

— Небольшая положительная динамика связана с тем, что в регион стало приезжать больше туристов. Речь идет как о визовых странах, так и о тех, где визу оформлять не нужно. Наш регион достаточно привлекателен для тех, кто хочет познакомиться с нашими достопримечательностями, либо приезжает к нам к родственникам, — пояснила Фоменко.

По данным Минэкономразвития Новосибирской области, в 2025 году регион посетили более 52 тысяч туристов из 154 стран мира. Больше всего регион заинтересовал гостей из Китая, Казахстана, Германии, Индии и Турции. В первом квартале 2026 года в области приехали около 10 тысяч иностранцев.

Однако основная цель пребывания иностранцев в регионе по-прежнему трудовая деятельность: 60-65%. На втором месте учеба.

Напомним, новосибирские вузы намерены активно принимать студентов-иностранцев. До 2030 года в целом по России планируется увеличить до 500 тысяч число мест, выделенных зарубежным абитуриентам.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирские компании не выбирают квоту по мигрантам из дальнего зарубежья.