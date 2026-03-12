Точка в вывозной программе: последний рейс S7 прибыл из ОАЭ в Новосибирск

Авиакомпания S7 Airlines поставила точку в масштабной операции по возвращению российских туристов из Объединенных Арабских Эмиратов. Последние вывозные борта прибыли в Россию 11 марта, завершив программу экстренных рейсов, которая действовала с 3 марта.

За это время воздушное судно авиакомпании шесть раз приземлялось в Новосибирске. Рейсы из Дубая и Фуджейры доставили в Толмачёво 1060 пассажиров — почти половину от общего числа вывезенных S7 россиян. Всего же перевозчик выполнил 13 рейсов, вернув на родину 2248 человек. Ещё семь бортов направились в Москву, перевезя 1188 пассажиров.

Чтобы обойти закрытые зоны, пилоты прокладывали маршруты в обход. Все вывозные рейсы следовали по альтернативным коридорам с обязательными техническими посадками для дозаправки в аэропортах Антальи и Самарканда.

— Расписание формировалось по мере получения разрешений авиационных властей и выделения слотов, — рассказали в компании.

Тем временем для туристов, которые летели из Дубая в Москву, но приземлились в Новосибирске, организована пересадка на ближайшие рейсы S7 до столицы.

Теперь авиасообщение с Эмиратами вновь прервано. С 12 по 31 марта S7 полностью отменила все рейсы в ОАЭ и обратно. В авиакомпании объясняют это решение всё той же нестабильной обстановкой в регионе, которая не позволяет гарантировать безопасность пассажиров и экипажей. Полёты возобновятся, как только ситуация нормализуется.

Вслед за S7 операцию по возвращению туристов завершил и «Аэрофлот». Национальный перевозчик организовал два завершающих рейса 11 марта. Таким образом, эвакуация российских туристов из ОАЭ полностью завершена.

