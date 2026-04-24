До Горного Алтая в этом году можно будет добраться на самолетах из 14 городов России

В 2025 году программа субсидированных рейсов в Республику Алтай охватывала 10 городов. В 2026 она расширена до 14. В расписание на летний сезон уже добавились Иркутск, Оренбург, Сургут и Чита. Об этом сообщила первый заместитель министра экономического развития республики Ольга Филипенкова.

— Расширение географии авиаперевозок свидетельствует о том, что интерес к региону со стороны гостей, и туристического бизнеса растёт. Мы находимся в постоянном диалоге с авиакомпанией, с Минтрансом и работаем над расширением направлений, — добавила она.

Филипенкова не исключила, что в летнем сезоне этот список дополнится. Например, с 2025 года обсуждается маршрут из Владивостока.

— На наш взгляд, это очень перспективное направлением: гости из Владивостока могут приезжать к нам в республику, а жители Республики Алтай также могут познакомиться с Дальним Востоком. Будем стараться, чтобы этот рейс появился во второй половине 2026 года, — добавила она.

Напомним, по итогам 2025 года Республику Алтай посетили 2,8 млн туристов. В 2026 году ожидается рост на 5%.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский аэропорт перетягивает международных пассажиров из соседних регионов. В 2025 году Толмачево побил допандемийный рекорд по пассажиропотоку на зарубежных рейсах.