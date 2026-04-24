До Горного Алтая в этом году можно будет добраться на самолетах из 14 городов России

Автор: Юлия Данилова

В регионе расширили субсидированную программу полетов

В 2025 году программа субсидированных рейсов в Республику Алтай охватывала 10 городов. В 2026 она расширена до 14. В расписание на летний сезон уже добавились Иркутск, Оренбург, Сургут и Чита. Об этом сообщила первый заместитель министра экономического развития республики Ольга Филипенкова.

— Расширение географии авиаперевозок свидетельствует о том, что интерес к региону со стороны гостей, и туристического бизнеса растёт. Мы находимся в постоянном диалоге с авиакомпанией, с Минтрансом и работаем над расширением направлений, — добавила она.

Филипенкова не исключила, что в летнем сезоне этот список дополнится. Например, с 2025 года обсуждается маршрут из Владивостока.

— На наш взгляд, это очень перспективное направлением: гости из Владивостока могут приезжать к нам в республику, а жители Республики Алтай также могут познакомиться с Дальним Востоком. Будем стараться, чтобы этот рейс появился во второй половине 2026 года, — добавила она.

Напомним, по итогам 2025 года Республику Алтай посетили 2,8 млн туристов. В 2026 году ожидается рост на 5%.

Ранее редакция сообщала о том, что новосибирский аэропорт перетягивает международных пассажиров из соседних регионов. В 2025 году Толмачево побил допандемийный рекорд по пассажиропотоку на зарубежных рейсах. 

Фото Infopro54, автор: Юлия Данилова.

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Стоимость круизов по сибирским рекам переваливает за 1,8 млн рублей с человека

Автор: Юлия Данилова

В период навигации 2026 года на сибирских реках будут работать две круизные федеральные компании: «Созвездие» и «Водоходъ».

По словам заместителя директора круизной компании «Созвездие» Зинаиды Биатовой, в 2026 году компания планирует включить в маршруты теплохода «Сибирская сказка» Омск. Напомним, в 2023 году «Созвездие» запустило маршрут Сургут–Салехард–Ханты-Мансийск–Тобольск, который объединил Ямал, Югру и Тюменскую область. В 2024 году в маршрут была включена Новосибирская область.

Новосибирск стал лидером по турпотоку из Казахстана в Сибирь

Автор: Артем Рязанов

Новосибирск занимает первое место среди городов Сибири по числу туристов из Казахстана. Об этом сообщил почетный консул Казахстана в Новосибирске Марат Калыкулов.

— Новосибирск выбирают в качестве направления для медицинского, событийного и бизнес-туризма, сюда также приезжают получать высшее образование. В целях развития туристических связей акимат Астаны выступил с предложением провести в Новосибирске презентацию столицы Казахстана. В рамках этой миссии планируется провести роуд-шоу с посещением таких российских городов, как Новосибирск, Омск, Екатеринбург, Москва. Это мероприятие поможет жителям Новосибирска больше узнать об Астане, а гостям из Казахстана — увидеть сибирские достопримечательности своими глазами, — сообщил Калыкулов.

Выставка «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири» в Новосибирске

В МВК «Новосибирск Экспоцентр» пройдет Всероссийская выставка-ярмарка «Активный отдых: охота, рыбалка, туризм в Сибири» - ведущих производителей, отраслевых экспертов и тысячи посетителей.

Здесь всё — от современных удилищ и мощных катеров до высокотехнологичной экипировки и туристического оснащения и насыщенная развлекательная программа:

Отдых на популярных азиатских курортах подорожал для россиян до 40%

Автор: Юлия Данилова

В преддверии майских праздников перед многими россиянами встает вопрос об организации отдыха. И это не только про дачи, шашлыки и поездки за город, но и про зарубежные поездки. На майские праздники 2026 года география зарубежного отдыха наших соотечественников претерпела заметные изменения. Как отмечает доцент кафедры экономики и менеджмента ИМиСК Новосибирского государственного педагогического университета (НГПУ) Елена Ельцова, основные тренды — это смена фокуса с Ближнего Востока на Азию и удорожание перелетов из-за роста цен на авиатопливо.

— Рейтинг направлений по доле бронирований в целом по России на текущий момент выглядит таким образом: лидирует Турция — 16 %, на вторую позицию выдвинулся Узбекистан — 13 %, Китай — 11 %, Армения — 6 %, Грузия и Беларусь — по 5 %, Тайланд — 4 %, — перечисляет эксперт (данные для анализа взяты из открытых источников).

Путешественники в Новосибирске рискуют потерять оплаченные туры

Автор: Оксана Мочалова

Авиакомпании России и других стран начали выставлять туроператорам дополнительные счета за уже подтверждённые перевозки. Причина — резкое увеличение топливного сбора, сообщили в Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Изменения коснулись популярных направлений для отпуска: Египта, Таиланда и Вьетнама. В АТОР связывают ситуацию с продолжающимся конфликтом на Ближнем Востоке, который повлиял на стоимость авиакеросина.

В Новосибирской области строят гостиницу с видом на водохранилище

Автор: Оксана Мочалова

В Новосибирской области продолжается работа по расширению сети гостиничной инфраструктуры. Одним из перспективных направлений остается развитие внутреннего туризма и увеличение числа мест размещения за городом.

В Новосибирском районе в рамках этих процессов возводится новая гостиница, которая расположится на территории действующей базы отдыха и яхт-клуба «Маяк». Комплекс принадлежит новосибирскому предпринимателю, объект строится по его инициативе. Четырехэтажное здание рассчитано на 29 номеров. Общая площадь здания – 2012,54 кв. м. Архитектурное решение объекта выполнено в средиземноморском стиле. Планировка гостиницы коридорного типа с центральным расположением лестницы. Номера первого этажа имеют отдельный выход на улицу, доступ к верхним этажам организован через вестибюль и тамбур. Для обеспечения безопасности предусмотрена наружная открытая лестница из стальных конструкций.

Актуальный разговор

Татьяна Гениберг: Рынок недвижимости переходит от рынка собственников к рынку арендаторов

Собственникам коммерческих объектов рекомендуют внимательно отслеживать состояние партнеров, чтобы не опоздать с принятием управленческих решений

Все материалы
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Баннер
Лента новостей
Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ.

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

