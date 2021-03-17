За недостоверную информацию о товаре жительница Мариинска через суд взыскала более 430 тысяч рублей

В пользу покупателя суд взыскал уплаченную за товар сумму, компенсацию морального вреда, неустойку и штраф: всего более 430 тысяч рублей, сообщает пресс-служба Мариинского городского суда Кемеровской области.

Жительница Мариинска приобрела у представителя ООО «ОМАЗОН» вибромассажную накидку «KEIDO+» за 169 тысяч рублей. Но когда с помощью дочери ознакомилась с технической документацией, поняла, что использование такой накидки возможно только по назначению врача. А в связи с тем, что в силу возраста она страдает рядом хронических заболеваний, то использование такой накидки может негативно повлиять на её физическое состояние.

В удовлетворении претензии о расторжении договора купли-продажи и возврате уплаченных денежных средств ООО «ОМАЗОН» пенсионерке отказал, так как накидка, по их версии, является электробытовым прибором, а не медицинским изделием. Но, не согласившись с таким отказом, женщина обратилась в суд Кемеровской области с иском к ООО «ОМАЗОН» (г. Москва) о защите прав потребителя, а также о взыскании уплаченной за приобретённый товар денежной суммы, компенсации морального вреда и штрафа в размере 50% от суммы, присуждённой судом в пользу потребителя.

В результате суд установил медицинское предназначение вибромассажной накидки, поскольку она может быть использована для различных типов массажа, и договор купли-продажи был расторгнут.

Общая сумма, взысканная судом в пользу пенсионерки, составила более 430 тысяч рублей. При этом покупку необходимо будет вернуть компании-продавцу.