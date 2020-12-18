COVID-19 изменил приоритеты потребителей

— Александр Юрьевич, можете оценить, как пандемия изменила настроение потребителей? Какие тренды заметили вы?

— Одним из ключевых требований потребителя в период пандемии я бы назвал сохранность и безопасность заказанного им товара. Эту тему сейчас активно обсуждают участники рынка на профильных конференциях. Во время самоизоляции, продолжающегося во многих региона «режима повышенной готовности» резко выросло количество заказов через интернет, а значит, и спрос на их упаковку. Для их сохранности при отправке на большие расстояния производителям и ритейлерам пришлось увеличить количество упаковочных слоев, чтобы избежать повреждения при сортировке и погрузке. Сами заказы стали объемнее, особенно это касается продуктов питания с доставкой на дом. По нашим оценкам, около 20% нашей упаковки сейчас закупаются для интернет-поставок. Если сравнивать с допандемийным периодом, то спрос на упаковочные пакеты для интернет-торговли у нас вырос в два раза.

2020 год показал, что при заказе через интернет для покупателя важен не столько дизайн упаковки, сколько бренд, сам продукт и его стоимость. В результате упаковка в онлайн-торговле стала упрощаться.

В офлайне, напротив, она стала более сложной. В этом году усилился тренд на тактильные ощущения, растет доля матово-глянцевой упаковки. Это интересно выстреливает. Например, у некоторых наших партнеров после смены упаковки продажи выросли почти в два раза Потребитель отреагировал на смену дизайна очень положительно. Но, в целом, разработка новых дизайнов уменьшилась. Рискуют единицы, как и единицы решаются выходить на рынок с новыми вкусами своих продуктов.

Мы также заметили, что многие партнеры начали экономить на упаковке, так как оптимизируют все свои затраты в борьбе за цены. Они меняют толщину, фактуру, цвета, что нередко влияет на качество упаковки. К сожалению, в худшую сторону.

— Если оценить спрос, то интерес к упаковке какого класса вырос наиболее значительно с точки зрения ценового сегмента продукции?

— По моим наблюдениям, во время пандемии активно растет спрос на упаковку продуктов и товаров для эконом-сегмента и премиума. Обеспеченные люди по-прежнему могут себе позволить привычный образ жизни. У нас сохраняются заказы от производителей дорогих продуктов питания, товаров и т.д. Выросла доля СТМ. Чаще всего такие заказы поступают от федеральных ритейлеров, так как региональных игроков на местном рынке практически не осталось. Внутри СТМ также есть как яркая дорогая, так и дешевая продукция. Что касается линейки товаров и продуктов для среднего класса, то за время коронакризиса этот сегмент практически умер. Наверное, он остался только в алкоголе.

Еще один тренд пандемийного периода — изменение граммовок продукции. Как я уже говорил, люди стали реже ходить в магазины, поэтому предпочитают покупать продукты большими партиями. Например, в магазинах в Новосибирске сейчас сложно найти чипсы Lay’s в пачках по 20 грамм. Они не востребованы потребителем — и производитель/ритейлер отреагировал соответствующим образом.

— А если оценить ситуацию с точки зрения продукции? Какое изменение спроса из-за пандемии вы наблюдаете в этом разрезе?

— В 2020 году сгладилась сезонность спроса на мороженое. Раньше всплеск продаж этой продукции, а значит, и рост спроса на упаковку был летом. В киосках порционно продавалось мороженое, которое активно покупали дети. В этом году из-за локдауна все сели по домам, уехали за город, киоски долгое время были закрыты, спрос ушел в торговые сети, выросла доля продаж мороженого большими порциями для домашнего потребления. Кстати, традиционного зимнего падения спроса на него в этом году мы не видим — он находится на плато.

Резко выросли заказы на упаковку для снэков. На мой взгляд, это можно объяснить тем, что люди оказались лишены привычных развлечений, больше проводят дома за компьютером, просмотром фильмов в кругу семьи — и по привычке закупают снэковую продукцию. Растет спрос на замороженное тесто — у производителей не хватает оборудования для реализации полученных от ритейлеров заказов. Может быть, поэтому наблюдается обратный тренд по спросу на хлебобулочные изделия: он падает, потому падает спрос на упаковку для хлеба.

Этой осенью не было и традиционного всплеска спроса на крупы. Обычно в это время у нас в разы вырастали заказы на упаковку для фасовки гречки, риса, макарон и т.д. На мой взгляд, и это подтверждают наши партнеры, это связано с покупательским ажиотажем, наблюдавшимся весной. Видимо, люди до сих пор доедают то, что было куплено в начале пандемии на волне паники. Я лично недавно нашел у себя несколько пакетов гречки из весенних запасов. Ну да, я тогда тоже поддался общим настроениям.

Если говорить о непродовольственных товарах, то вырос спрос на строительные смеси. Люди активно покупают квартиры, делают в них ремонт. Более крупными партиями стали покупать корма для животных, наполнители для кошачьих туалетов и т.д. Ажиотажный спрос на упаковку для почвогрунтов. Возможно, это также связано с пандемией, потому что люди больше времени стали проводить на даче, приусадебных участках, в загородных домах, заниматься садоводством и огородничеством. Очень большим спросом пользуется упаковка у производителей стиральных порошков и моющих средств. Здесь тоже может быть влияние ковида, так как ужесточились требования к обработке помещений, да и сами люди стали относиться к уборке более щепетильно.

— Какое-то влияние на продажи оказали предновогодние праздники? Это время и для производителей, и для ритейлеров считается самым «урожайным»…

— Никакого влияния в этом году я не вижу. Не ощущается никакого всплеска производства или предновогодних продаж. Раньше заказы на праздничную упаковку начинали к нам поступать в ноябре, потому производители фасовали свою продукцию и готовились к новогодним распродажам, которые начинались с 15 ноября. Сейчас все тихо, нет ни ноябрьского, ни декабрьского пика. Мы не видим рост спроса даже на кондитерку — в предыдущие кризисы покупатели активно заедали стресс сладким. Сейчас производители проводят акции со скидками уже месяц — и почти без отклика.

— А есть ли позитивные истории, например расширения производства, выхода на новые рынки?

— Безусловно. Мы заметили, что многие наши партнеры во время пандемии начали тестировать рынок Китая. Недавно в Иркутске открылся завод по производству макарон, который большую часть продукции поставляет в КНР. Ранее они позиционировали свой продукт как «дорогой русский», а в этом году заказали упаковку, полностью адаптированную под китайский рынок. И таких клиентов у нас появляется все больше. Так что в Сибири немало бизнесов, неплохо развивающихся даже в пандемию.

Подготовила Данилова Юлия

Фото предоставлено ООО «НЕО-ПАК»