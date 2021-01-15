В ТРЦ «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда CUVEE

2 января в торгово-развлекательном центре «Аура» открылся магазин женской одежды итальянского бренда – CUVEE, сообщили в пресс-службе торгового центра.

Отмечается, что в бутике CUVEE представлены все элементы женского гардероба: от легких летних топов до зимних пальто. Основа стилистики бренда — монохромное сочетание цветов. Уникальность моделей достигается за счёт игры фактур и кроя. В пору новогодних распродаж магазин предлагает скидки до 50%.

Магазин находится на 2 этаже, напротив Zarina. Его площадь составляет 86 кв. м.