Дело экс-чиновника областного правительства передали в суд

Прокурора Новосибирской области утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 54-летнего бывшего директора ГКУ Новосибирской области «Управление капительного строительства» (ГКУ «УКС») Юрия Бутримова. Он обвиняется в превышение должностных полномочий (ч.1 ст.286 УК РФ).

По данным следствия, в период с 11 июля 2021 по 11 ноября 2021 директор ГКУ «УКС» из желания приукрасить действительное положение при строительстве детского сада в Чанах и с целью создать видимость полного и своевременного освоения выделенных бюджетных средств организовал составление и подписание актов выполненных работ формы КС-2, а сам подписал справку формы КС-3 о стоимости выполненных работ и затрат. На основании этих документов с расчетного счета учреждения на счет строительной организации переведены денежные средства в сумме более 13,4 млн рублей за работы, которые фактически не были выполнены. Это повлекло существенное нарушение прав и законных интересов граждан, организаций и охраняемых законом интересов общества и государства.

По факту хищения денежных средств при строительстве расследуется другое уголовное дело. Обвиняемый вину признал.

Ранее редакция сообщала о сговоре при строительстве еще одного детского сада, который доказали в апелляции.