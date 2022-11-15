Сибирский производитель электродвигателей повысит конкурентоспособность благодаря нацпроекту

Компания планирует повысить эффективность производства и конкурентоспособность.
Повысить производительность предприятия планируется за счёт оптимизации производства, сокращения сроков изготовления продукции, выстраивания системы, позволяющей прослеживать приоритетность выполнения заказов, а также грамотной организации рабочего пространства.
Сибирский электротехнический завод в этом году отметил 80-летие работы. Предприятие производит электродвигатели и генераторы постоянного тока, крановые и рольганговые электродвигатели, низковольтные и высоковольтные электродвигатели общепромышленного назначения, синхронные машины, энергоэффективные электродвигатели, электродвигатели для АЭС. Для работы в основном используются материалы отечественного производства. Продукция завода поставляется по России и экспортируется в страны СНГ, Китай, Болгарию, Индию, Новую Гвинею, Иран, Венесуэллу и другие страны.
Для оптимизации производственных процессов на предприятии выбрана линия доработки стандартного электродвигателя. Объём выпуска продукции в 2021 году составил почти 6 тысяч штук.
«Мы вступаем в нацпроект с целью увеличить производительность труда, снизить себестоимость, а также повысить благосостояние сотрудников и предприятия в целом. На нашем рынке высокая конкуренция, поэтому наша основная задача – повысить конкурентоспособность, для этого необходимо оптимизировать производственные процессы и сократить потери. В первый год участия в нацпроекте мы планируем увеличить эффективность на 10-12%, а в целом за три года – до 25-30%», – рассказал руководитель «СЭТЗ» Андрей Екимов.
Сопровождать реализацию проекта на предприятии будут эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда, который создан на базе Агентства инвестиционного развития Новосибирской области. Сначала эксперты вместе с сотрудниками предприятия проанализируют все процессы, затем, на основе полученных данных, будут оптимизировать их с помощью инструментов бережливого производства.
«Число участников нацпроекта в регионе постоянно растет – это доказывает, что предприятия достигают реальных результатов, повышают производительность, обучают все больше сотрудников инструментам бережливого производства. Все это достигается благодаря командной работе сотрудников предприятий и экспертов Федерального и регионального центров компетенции», – говорит начальник управления проектной деятельности и улучшения инвестиционного климата Минэкономразвития НСО Анна Кузнецова.
«Профессиональный «взгляд со стороны» показывает скрытые резервы предприятий. Для этого и нужна команда профессионалов РЦК, которая не только покажет возможности и разработает план по их реализации, но научит правильно смотреть, даст попробовать вкус изменений, вкус успеха. Практика показывает, что внедрение улучшений затягивает, становится постоянной, неотъемлемой частью производственного процесса, культуры производства, создает существенные конкурентные преимущества», – отметил заместитель министра промышленности, торговли и развития предпринимательства НСО Денис Рягузов.
Фото предоставлено АИР НСО
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