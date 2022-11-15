Новосибирский производитель готовит боевую экипировку для добровольческого батальона «Вега»

Новосибирская компания «Филлин», которая выпускает современные бронежилеты, а также профессиональную боевую экипировку для военнослужащих и силовых структур планирует увеличить производственные мощности, в том числе швейное производство.

— Сейчас руководство предприятия уже расширяет производственные площади. Объемы производства, действительно, необходимо кратно увеличивать и мы постараемся оказать в этом содействие, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Телеграмм-канале.

Региональный Минпромторг готов предоставить компании поддержку через Фонд микрофинансирования и Фонд развития промышленности, а также поддержать кооперацию с другими производителями.

Отметим, что ранее продукция научно-производственного предприятия «Филлин» была известна только военным и силовикам. Сейчас бронежилеты фабрики активно закупаются для добровольцев. В частности, компания выполняет заказ на производство средств бронезащиты для добровольческого батальона «Вега», который создается в Новосибирской области. Напомним, ранее сообщалось, что его возглавит первый вице-спикер регионального парламента Андрей Панферов.

В ассортименте производственной линейки компании — базовый комплект боевой одежды и более 80 наименований эшелонированной экипировки. За последние месяцы на предприятии активно внедряют новые технологии для повышения защитных функций продукции.

В апреле редакция сообщала, что мощностей компании «Филлин» хватает на выпуск 100 бронежилетов в месяц.