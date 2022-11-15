Новосибирский производитель готовит боевую экипировку для добровольческого батальона «Вега»

Новосибирская компания «Филлин», которая выпускает современные бронежилеты, а также профессиональную боевую экипировку для военнослужащих и силовых структур планирует увеличить производственные мощности, в том числе швейное производство.
— Сейчас руководство предприятия уже расширяет производственные площади. Объемы производства, действительно, необходимо кратно увеличивать и мы постараемся оказать в этом содействие, — отметил губернатор Новосибирской области Андрей Травников в своем Телеграмм-канале.
Региональный Минпромторг готов предоставить компании поддержку через Фонд микрофинансирования и Фонд развития промышленности, а также поддержать кооперацию с другими производителями.
В ассортименте производственной линейки компании — базовый комплект боевой одежды и более 80 наименований эшелонированной экипировки. За последние месяцы на предприятии активно внедряют новые технологии для повышения защитных функций продукции.
В апреле редакция сообщала, что мощностей компании «Филлин» хватает на выпуск 100 бронежилетов в месяц.
Фото с сайта правительства Новосибирской области
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