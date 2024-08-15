Отдыхавшего в сауне мужчину убило током в Новосибирске

65-летнего электрика приговорили к 2,5 года условно с испытательным сроком в два года за смерть 30-летнего посетителя в бассейне одной из саун Новосибирска.

Как сообщили в областной прокуратуре, электрик признал вину и выплатил семье погибшего более 2 млн рублей.

По данным следствия, сотрудник сауны вовремя не заметил нарушение заземления в джакузи и не провел техосмотр и ремонт оборудования. Из-за этого 9 октября 2021 года погиб мужчина: он взялся за поручень в бассейне.

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