Денис Евстигнеев: Опустевшие после ухода иностранцев ниши могут быстро занять франшизы

Денис Евстигнеев, эксперт по франчайзингу и ресторанному маркетингу — о том, какие риски сформировались в 2023 году для реализации бизнеса по франшизе, а также о новых возможностях, которые появились у покупателей франшиз.
— Денис, какие тренды на рынке франчайзинга вы наблюдаете в 2023 году?
— От чего зависят тренды 2023 года: СВО, перемещение россиян за границу, санкции, непонятная ситуация с валютами и их обменом, а также непонятная история с импортом всевозможного оборудования и т.д.
Отсюда вытекают следующие тренды:
В России в последние годы сформировался отчетливый тренд на монопродукты — и франчайзинга он тоже касается.
— К каким франшизам растет интерес предпринимателей? С чем, на ваш взгляд, это связано?
— Тема номер один — маркетплейсы. Это давний тренд, который сохраняет актуальность в 2023 году и продолжает свое развитие.
Открытие пунктов выдачи по франшизе — это тоже популярный тренд. Развиваются сами маркетплейсы, увеличивается потребность в точках выдачи, что делает это вложение инвестиций интересным направлением.
Вместо салонов красоты с широким ассортиментом услуг появляются центры с одной услугой эпиляции, например. Вместо фитнеса с большим количеством тренажеров появляются «сайклинг студии», где только тренировки на велотренажерах, но с детальной проработкой и фокусом только на этом продукте. Это пример тренда на монопродукты, о котором я говорил выше.
— Наблюдаете ли вы появление в 2023 году новых франшизных проектов? Можете назвать наиболее интересные и перспективные?
— Честно говоря, в 2023 году я пока не видел появления новых ярких франшиз. Может быть, какой-то взлет остался просто без моего внимания.
На самом деле франшизе требуется какое-то время на развитие. Возможно, те, кто появился в 2023-м, еще пока не так заметны, но выстрелят.
Могу сказать, что мы с моей командой готовим одну франшизу, которая точно может стать событием 2023 года на рынке франшиз.
— Если проанализировать портрет покупателей франшиз, то кто делает ставку на такой вариант захода в бизнес?
— Мы с моей командой выделяем следующие классические аватары покупателей франшиз.
Фанаты бренда — покупают потому, что влюблены в продукт, в бренд, в компанию. С этой аудиторией обязательно на начальных этапах сотрудничества необходимо прояснить ожидания от партнерства. Фанатам свойственно переоценивать объект своей любви.
Семейные пары и мамочки — стандартный сценарий, когда жена после декрета не хочет выходить на свое прошлое место работы, а хочет заняться бизнесом, чтобы больше времени проводить с семьей и ребенком. Самая главная особенность при работе с этой аудиторией — обычно малый опыт в бизнесе. Если франшиза работает с этой аудиторией, она должна уметь обучать своих партнеров, «вести их за руку» на всех этапах и во всех процессах.
Мелкие предприниматели — предприниматели с небольшими оборотами. Обычно, у них еще нет структуры, они хотят поймать быстрорастущий проект и быстро умножить свои вложения. Главная проблема в работе с такими франчайзи — «прибыль превыше всего». Если есть возможность сэкономить, даже если это отразится на качестве, такие франчайзи могут на это пойти. Очень большое значение в таком случае имеет контроль. Он должен быть тотальным.
Портфельные франчайзи — в последнее время в России таких все меньше, но раньше это было весьма распространено, когда владелец одной франшизы покупал еще одну, чтобы диверсифицировать риски и поучаствовать в росте обоих проектов.
Собственники помещений — собственник помещения может прийти к выводу, что он хочет повысить прибыль от помещения, сдав его в аренду. Вкупе с проблемами со сдачей это бывает существенным мотивом к покупке франшизы собственниками торговых площадей.
Студенты — молодые люди, которые хотят купить франшизу обычно на деньги инвесторов или родителей. Каждая франшиза сама решает, с кем ей работать, но в моих проектах мы избегали работы с лицами моложе 20 лет.
Покупка для ребрендинга — бизнес в любой отрасли может упереться в потолок своего развития. Присоединение к успешному бренду может дать толчок ко взрывному росту. Вполне нормально, когда, например, ресторан с морально устаревшим брендом покупает франшизу узнаваемого федерального бренда, чтобы вдохнуть новую жизнь в свой бизнес.
Крупный бизнес — это вершина олимпа для любой франшизы, когда покупкой заинтересовывается действительно крупный бизнес. Обычно это холдинги, которые вовлечены сразу в несколько сегментов бизнеса. Например, компания сразу владеет несколькими торговыми центрами, аэропортом, ресторанами и хочет получить усиление, купив франшизу.
— Какие риски ведения бизнеса по франшизе наиболее актуальны в настоящее время? Какова статистика их реализации? С чем это связано и как избежать реализации таких рисков?
Типичные франчайзинговые риски:
Они не изменились за последний год. Но появилось множество рисков для самого бизнеса:
Наверное, стоит упомянуть о риске, которого вообще не было до 2023 года — внезапный отъезд франчайзи или основателя из страны. И, естественно, лучше других будут чувствовать себя франшизы, которые успели наладить управление своими сетями и могут это делать в онлайн-формате.
— Как оцениваете перспективы бизнеса по франшизе?
Я вижу следующие перспективы развития бизнеса по франшизе:
— О какие отраслевых направлениях франшиз из Турции, Эмиратов и Китая может идти речь? Такие примеры уже есть?
— В России успешно развивается турецкий бренд мужской одежды DS Damat. Широко представленные в торговых центрах и молах бренды одежды Colin`s и MAVI, LTB тоже родом из Турции.
Если говорить про СНГ, то примеры таких концепций представлены в Узбекистане. Кафе Arrow and Sparrow из Дубая открыты в Ташкенте.
Фото предоставлено Денисом Евстигнеевым
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