Депутат Горсовета Новосибирска Виктор Стрельников ушел на СВО

Депутат новосибирского Горсовета Виктор Стрельников подписал контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции.

Как рассказал сибиряк, многие коммунисты записались добровольцами на Курское направление, многих уже нет в живых.

— Персональным переломным моментом стала гибель 8 декабря товарища – Егора Овсянникова, коммуниста, члена Левого фронта и сторонника КПРФ, он ушел добровольцем освобождать свою родную землю, свой регион, — отметил Стрельников в ВКонтакте.

По его словам, он получил распределение в Воздушно-десантные войска. Однако депутат заверил, что работа на округе продолжается в штатном режиме, а его помощники продолжают начатые проекты.

Виктор Стрельников был избран в городской совет в 2020 году по одномандатному округу №47. Срок полномочий действующего созыва истекает в сентябре 2025 года.

Ранее редакция сообщала о том, что добровольческий отряд БАРС «Орион» объявил о наборе на вакантные должности. Кандидаты должны соответствовать строгим критериям.