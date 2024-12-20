Депутат Горсовета Новосибирска Виктор Стрельников ушел на СВО

Депутат новосибирского Горсовета Виктор Стрельников подписал контракт с Минобороны РФ для участия в специальной военной операции.
Как рассказал сибиряк, многие коммунисты записались добровольцами на Курское направление, многих уже нет в живых.
— Персональным переломным моментом стала гибель 8 декабря товарища – Егора Овсянникова, коммуниста, члена Левого фронта и сторонника КПРФ, он ушел добровольцем освобождать свою родную землю, свой регион, — отметил Стрельников в ВКонтакте.
По его словам, он получил распределение в Воздушно-десантные войска. Однако депутат заверил, что работа на округе продолжается в штатном режиме, а его помощники продолжают начатые проекты.
Виктор Стрельников был избран в городской совет в 2020 году по одномандатному округу №47. Срок полномочий действующего созыва истекает в сентябре 2025 года.
Ранее редакция сообщала о том, что добровольческий отряд БАРС «Орион» объявил о наборе на вакантные должности. Кандидаты должны соответствовать строгим критериям.
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