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«Убийственная ставка»: «Новосибирскавтодор» занял на рынке 500 млн рублей

  • 20/12/2024, 12:30
Автор: Юлия Данилова
«Убийственная ставка»: «Новосибирскавтодор» занял на рынке 500 млн рублей
На профильных форумах ставку, под которую эмитент занял деньги на публичном рынке, называют «убийственной»

Новосибирская компания АО «Новосибирскавтодор» завершила размещение второго выпуска облигаций на бирже. Эмитент занял на рынке 500 млн рублей. Срок размещения бумаг — 3 года. Ставка первого купона составила 29% годовых, что соответствует доходности к оферте в размере 33,2% годовых.

На профильных форумах ставку, под которую эмитент занял деньги на публичном рынке, называют «убийственной». К примеру, 16 декабря Министерство финансов и налоговой политики Новосибирской области разместило гособлигации на 10 млрд рублей. Ставка одного купона составит 25,5% годовых, отмечал областной Минфин.

Напомним, дебютный выпуск облигаций новосибирские дорожники разместили летом 2024 года. Объем эмиссии составил 500 млн рублей, срок размещения — 2 года. Ставка 1-8-го купонов была установлена на уровне 19% годовых.

В настоящее время в обращении находятся 2 выпуска биржевых облигаций компании на 1 млрд рублей.

Напомним, по данным бухгалтерской отчетности, АО «Новосибирскавтодор» в 2023 году получил выручку в размере 19,2 млрд рублей. Это на 2 млрд больше, чем годом ранее. Чистая прибыль компании составила 863,8 млн рублей, годом ранее — 821,9 млн. 7,1 млрд рублей выручки компания получила за содержание дорог, 5,2 млрд — за ремонт дорог и сооружений, 4,6 млрд — за строительство и реконструкцию автомобильных дорог и сооружений, 1,8 млрд — за капремонт автодорог и сооружений.

АО «Новосибирскавтодор» — одна из ведущих дорожно-строительных компаний, оказывающая весь спектр услуг по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений. Сегодня компания является крупнейшим дорожным предприятием Новосибирской области. Компания реализует много знаковых проектов на территории региона.

Например, она занимается строительством Восточного обхода вокруг Новосибирска. Первый участок обхода протяженностью 10 км планируется запустить в 2025 году. Компания ремонтировала взлетно-посадочную полосу аэропорта Толмачево. Также компания выиграла тендер на капремонт участка Чуйского тракта».

В ноябре 2023 года компания, близкая к «Новосибирскавтодору», выиграла конкурс на проектирование Южного транзита.

По итогам 2023 года, по данным Минфина, «Новосибирскавтодор» вошел в топ-10 крупнейших федеральных плательщиков налогов, работающих на территории Новосибирской области.

В сентябре 2024 года «Новосибирскавтодор» сообщил о планах по строительству в Алтайском крае склада за 5 млрд рублей.

В ноябре стало известно, что на Восточный обход федеральный бюджет планирует выделить еще более 20 млрд рублей. На федеральном уровне также обсуждается вопрос о финансировании реконструкции первой ВПП в Толмачево.

АО «Новосибирскавтодор» было создано в 1995 году путем преобразования 32 структурных подразделений одноименного госпредприятия. На сегодняшний день уставный капитал компании составляет 49 млн рублей. Сведения об учредителях закрыты.

Ранее редакция сообщала о том, что депутат регионального парламента Федор Николаев, связанный с «Новосибирскавтодором», ушел из политики и сдал мандат, чтобы сосредоточиться на бизнесе

Фото предоставлено пресс-службой ТУАД.

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Рубрики : Финансы Бизнес

Регионы: Фото предоставлено пресс-службой ТУАД.

Теги : облигации Новосибирскавтодор


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