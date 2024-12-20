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Компания в Новосибирске оштрафована за задержку зарплаты

  • 20/12/2024, 13:30
Автор: Артем Рязанов
Компания в Новосибирске оштрафована за задержку зарплаты
Компания задолжала зарплату трем сотрудникам

Прокуратура обнаружила ряд нарушений трудового законодательства в компании «С7 ИНЖИНИРИНГ». В ходе проверки были выявлены факты задержки выплаты заработной платы сотрудникам, а также отсутствие компенсации за эти задержки.

— Кроме того, предприятие не проводило специальную оценку условий труда и нарушало правила проверки знаний техники безопасности среди сотрудников, — говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Руководству компании было дано указание устранить все выявленные нарушения. Виновные сотрудники были привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, трем работникам была выплачена положенная компенсация, а также проведены все необходимые процедуры по оценке условий труда.

Транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении, по результатам которого виновное лицо было оштрафовано на общую сумму 80 тысяч рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что прокуратура потребовала обезопасить провода для птиц в заказниках Новосибирска. Энергетики заявили, что в 2024 году в охранных зонах установлено уже более трех тысяч птицезащитных устройств.

Источник фото: Freepik / Автор — freepik

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Рубрики : Право&Порядок Общество

Регионы: Новосибирск

Теги : прокуратура зарплата долг


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