Компания в Новосибирске оштрафована за задержку зарплаты

Прокуратура обнаружила ряд нарушений трудового законодательства в компании «С7 ИНЖИНИРИНГ». В ходе проверки были выявлены факты задержки выплаты заработной платы сотрудникам, а также отсутствие компенсации за эти задержки.

— Кроме того, предприятие не проводило специальную оценку условий труда и нарушало правила проверки знаний техники безопасности среди сотрудников, — говорится в сообщении Западно-Сибирской транспортной прокуратуры.

Руководству компании было дано указание устранить все выявленные нарушения. Виновные сотрудники были привлечены к дисциплинарной ответственности. Кроме того, трем работникам была выплачена положенная компенсация, а также проведены все необходимые процедуры по оценке условий труда.

Транспортный прокурор возбудил дело об административном правонарушении, по результатам которого виновное лицо было оштрафовано на общую сумму 80 тысяч рублей.

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