Некоторые регионы Сибири постепенно выходят на «плато» по COVID-19

Конец 2020 года и декабрь в Сибири ознаменовался постепенным выходом ряда регионов на «плато» по распространению коронавирусной инфекции. Однако в целом по округу продолжает распространяться «вторая волна» эпидемии, сообщили в Информационном центре по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

Отмечается, что на 24 декабря в СФО выявлено 261 428 случаев заболевания COVID-19 за все время с начала эпидемии (с апреля).

— Как и ранее, основную картину в округе, формируют несколько субъектов СФО, доля которых в общей картине наиболее значительна — 10 и более процентов от общего количества выявленных случаев. Таких регионов пять. В первую тройку с наиболее интенсивным влиянием на эпидемическую картину Сибири, как и в ноябре, входят Красноярский край, а также Иркутская область и Алтайский край. Еще два региона — Омская и Новосибирская области, также вносят значительный вклад в формирование статистики заболеваемости по федеральному округу, — констатируют в ИЦК.

Подробнее о пятерке «антилидеров» декабря:

Красноярский край по итогам декабря безусловно лидирует по общей доле среди сибирских регионов. За месяц край без изменений сохранил свои показатели — 17%. Регион также продолжает лидировать по абсолютному числу заболевших — к концу года преодолен порог в 44 тысячи инфицированных. Стоит отметить, что за период с апреля до конца года край снизил свою долю по заболеваемости в СФО почти вдвое.

по итогам декабря безусловно лидирует по общей доле среди сибирских регионов. За месяц край без изменений сохранил свои показатели — 17%. Регион также продолжает лидировать по абсолютному числу заболевших — к концу года преодолен порог в 44 тысячи инфицированных. Стоит отметить, что за период с апреля до конца года край снизил свою долю по заболеваемости в СФО почти вдвое. Иркутская область также не изменила своей доли заболевших среди регионов Сибири— 15%. За месяц область преодолела порог в 38 тысяч инфицированных. В отличие от Красноярского края, область с апреля, напротив, повысила свою долю среди регионов Сибири в два с половиной раза.

также не изменила своей доли заболевших среди регионов Сибири— 15%. За месяц область преодолела порог в 38 тысяч инфицированных. В отличие от Красноярского края, область с апреля, напротив, повысила свою долю среди регионов Сибири в два с половиной раза. Доля Алтайского края среди сибирских регионов по итогам декабря также не изменилась — 12%. За месяц регион преодолел порог в 31 тысячу инфицированных. С апреля доля региона в общей картине увеличилась вдвое.

среди сибирских регионов по итогам декабря также не изменилась — 12%. За месяц регион преодолел порог в 31 тысячу инфицированных. С апреля доля региона в общей картине увеличилась вдвое. Омская область не поменяла своей доли в СФО — 11% от общего количества заболевших. Регион перешел порог в 28 тысяч зарегистрированных случаев COVID-19. С апреля доля региона понизилась незначительно, на 2%.

не поменяла своей доли в СФО — 11% от общего количества заболевших. Регион перешел порог в 28 тысяч зарегистрированных случаев COVID-19. С апреля доля региона понизилась незначительно, на 2%. Новосибирская область — единственная из пятерки «антилидеров», чья доля в общей статистике СФО уменьшилась за декабрь до 10%. Количество заболевших превысило здесь 26 тысяч человек. С апреля доля региона в общей картине заболеваемости стала ниже почти в 2 раза.

Рассмотренная выше первая пятерка, почти не показавшая никаких изменений, формирует общую ситуацию в СФО. Прочие регионы оказали меньшее влияние. В декабре среди них выделяются Кемеровская и Томская области.

Кемеровская область-Кузбасс — снизила долю до 9%. Область преодолела планку в 24 тысячи заболевших. С апреля эта доля увеличилась в полтора раза.

— снизила долю до 9%. Область преодолела планку в 24 тысячи заболевших. С апреля эта доля увеличилась в полтора раза. Доля Томской области в отличие от Кузбасса осталась неизменной — 9%. В течение месяца область преодолела планку в 23 тысячи зарегистрированных случаев заболевания. С апреля доля области по заболеваемости среди регионов СФО также выросла в полтора раза.

Прочие субъекты СФО в еще меньшей степени формируют картину в федеральном округе.

Республика Тыва и Хакасия — доля среди регионов СФО не изменилась, оставаясь равной 6%. По итогам декабря Тыва преодолела порог в 14 тысяч инфицированных, Хакасия — в 16 тысяч.

— доля среди регионов СФО не изменилась, оставаясь равной 6%. По итогам декабря Тыва преодолела порог в 14 тысяч инфицированных, Хакасия — в 16 тысяч. Республика Алтай также без изменений, ее доля составляет 5%. В декабре республика преодолела планку в 13 тысяч инфицированных. Отметим, что в апреле доля Алтая среди регионов СФО была нулевой, как и у Тывы.

Фото предоставлено ИЦК