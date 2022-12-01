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В Кемеровской области открылся завод по выпуску антибактериального картона

  • 01/12/2022, 19:09
производство антибактериального картона
В год он будет перерабатывать 120 тыс тонн макулатуры.

В Кузбассе открылся новый завод по производству инновационного картона из макулатурного сырья. Инновационное производство, созданное на базе завода «Кузбасский СКАРАБЕЙ», позволит перерабатывать для вторичного использования 120 тыс. тонн макулатуры в год. Это объем, сопоставимый с 1 млн хвойных деревьев, которые будут спасены от вырубки. Из вторсырья завод будет выпускать не имеющую аналогов в России антибактериальную бумагу (АББ) для упаковки пищевой и сельскохозяйственной продукции. Высокие барьерные свойства АББ позволяют на 10-15% сократить потери производителей и ритейлеров от порчи продукции при хранении и транспортировке.

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 Старт работе нового завода дал губернатор Кузбасса Сергей Цивилев. Он отметил, что запуск предприятия даст толчок для развития машиностроительной отрасли в регионе. Технологический процесс изготовления АББ требует регулярной замены валов и других деталей оборудования. По распоряжению губернатора выпуск этой продукции с привлечением ученых и инженеров будет в кратчайшие сроки освоен на машиностроительных предприятиях Кузбасса.

Благодаря новому производству на предприятии создано 119 рабочих мест — теперь здесь трудятся 349 сотрудников. Налоговые отчисления, после выхода производства на полную мощность, достигнут 800 млн рублей.

—  В перспективе ближайших 7 лет мы намерены увеличить мощности «Кузбасского СКАРАБЕЯ» до 300 тыс. тонн макулатуры в год, создать производство полного цикла по изготовлению гофроупаковки, а также несколько сопутствующих предприятий по переработке отходов пластика и производства целлюлозы из отходов промышленной конопли. Это соответствует стратегии развития Кузбасса до 2035 года, одной из задач которой является развитие несырьевых отраслей промышленности, — подчеркнул Александр Сляднев, учредитель ООО «Кузбасский СКАРАБЕЙ».

По его словам, бумага разной толщины с антибактериальной пропиткой — импортозамещающая продукция, которую очень ждали производители и торговые сети.

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 С запуском второй производственной линии предприятие станет центром притяжения резидентов по переработке различных видов ТКО и повысит инвестиционную привлекательность площадки за счет развития внутренней кооперации.

«Кузбасский СКАРАБЕЙ» — якорный резидент индустриального парка «Западный», ориентированного на размещение предприятий по утилизации твердых коммунальных отходов. Производства по переработке различных видов ТКО смогут работать в кооперации с основным резидентом, а специально созданная на территории парка инженерная инфраструктура поможет быстрому старту новых производств.

 

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Фото с сайта правительства Кузбасса

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Рубрики : ЦУР Власть Бизнес Промышленность

Регионы: Кузбасс Кемеровская область

Теги : Производство антибактериального картона макулатура инвестиции


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