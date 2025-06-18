Мукомольные производства Новосибирской области загружены всего на 60%

За январь-апрель 2025 года предприятия региона произвели 59,6 тысяч тонн муки. Это на 2,7 % больше, чем за аналогичный период 2024 года, об этом сообщил региональный Минсельхоз со ссылкой на Новосибирскстат. Основную долю продукции, производимой на предприятиях мукомольной промышленности, составляет мука пшеничная хлебопекарная.

— 80% производства муки приходится на три предприятия: ООО «Новосибирский мелькомбинат № 1», АО Мукомольное «Авангард», ООО «Евсинский комбинат хлебопродуктов». Совокупная мощность всех производств отрасли — 270,5 тысяч тонн в год. В 2024 году производство муки в области составило 169,7 (92,3 % к уровню 2023 года), то есть предприятия были загружены на 63 % от мощности, — говорится в сообщении Минсельхоза региона.

Как отмечает «Коммерсант», конкуренцию новосибирским мукомолам составляют в основном алтайские производители. По данным издания, одно из крупнейших мукомольных предприятий Новосибирской области — ООО «Новосибирский мелькомбинат № 1» — пока отказался от расширения производства и ассортимента и намерен работать над загрузкой существующих линий.

Между тем, количество игроков на рынке региона может увеличиться. В феврале 2025 года компания ООО «Маслов» анонсировала реализацию проекта по созданию завода по переработке 290 тысяч тонн пшеницы и производству 200 тысяч тонн муки в год. Впрочем, продукция этого предприятия с большой долей вероятности будет экспортироваться в Китай. Другие новосибирские предприятия также наращивают поставки муки на экспорт. В частности, в 2024 году этот продукт поставлялся в Черногорию.

По данным Новосибирскстата, на 9 июня кг муки в магазинах области в среднем стоил 50,49 рублей. Для сравнения, в начале года 48,76 рублей. За год, с июня 2024 года, мука подорожала на три рубля.

Ранее редакция сообщала о том, что рост цен на хлеб предприятия этой отрасли, в том числе, объясняют повышением стоимости муки.