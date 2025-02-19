Директора новосибирского «Спецавтохозяйства» Южакова отправили в СИЗО

Генерального директора АО «Спецавтохозяйство» Александра Южакова, подозреваемого в получении взятки в виде предоставления имущественных прав на коммерческую организацию, взяли под стражу в зале суда.
— Прокуратура поддержала в суде ходатайство следователя, Александру Южакову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок 1 месяц 30 суток, до 17 апреля 2025 года, — сообщили в прокуратуре Новосибирской области.
О задержании Южакова стало известно накануне, 18 февраля. В отношении него возбуждено уголовное дело по статье «Получение взятки должностным лицом за незаконные действия, с вымогательством взятки».
Александр Южаков возглавил «Спецавтохозяйство» в июле 2024 года. С ноября 2019 года по июль 2024 он занимал должность директора по экономике и финансам в ГК «Первый строительный фонд». До этого он работал топ-менеджером в различных компаниях, включая ОАО «Ростелеком».
Ранее редакция сообщала о том, что «Спецавтохозяйство» подало многомиллионный иск к МинЖХК Новосибирской области.
Фото: скриншот с видео прокуратуры Новосибирской области
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