Для достройки двух поликлиник в Новосибирске выделят 3,5 млрд рублей

Поправками в областной бюджет, которые вынесены на рассмотрение майской сессии регионального парламента, правительство региона предложило заложить средства на строительство ГЧП-поликлиник. В рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Новосибирской области» в 2025 году на 3,5 млрд увеличиваются бюджетные ассигнования для оплаты строительства семи медучреждений.

— Средства, которые сегодня предусмотрены на обеспечение обязательств по ГЧП и концессиям, соответствуют условиям внесенных корректировок в соглашения. Эти расходы в основном представляют собой капитальные гранты, — пояснил министр финансов Новосибирской области Виталий Голубенко.

Как уточняется в пояснительной записке к законопроекту о поправках, речь идет о неисполненном объеме финансирования 2024 года.

— Реализовался риск согласно которому выплаты частному инвестору должны начинаться с ввода объектов в эксплуатацию. Даже если на объектах выявлены недостатки по вине подрядчика. Средства областного инвестиционного фонда не были использованы и перенесены на следующий год. В проекте изменений в областной бюджет предусмотрено выделение инвестору дополнительного гранта в размере 3,5 млрд рублей для завершения двух поликлиник Новосибирска, — отметила глава Контрольно-счетной палаты Новосибирской области Елена Гончарова.

Она пояснила, что по данным профильного министерства три сданные поликлиники в Новосибирске должны быть введены в эксплуатацию в этом месяце. Срок сдачи еще трех был перенесен на 2025 год, но по объекту в Ленинском районе он уже сорван. В апреле 2025 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что темпы строительства двух из семи поликлиник, возводимых в Новосибирске по ГЧП-соглашению, практически нулевые.

В ГК «ВИС» срыв сроков строительства поликлиник ранее объясняли задержками финансирования объектов. В частности, в компании сообщали, что Минздрав региона в 2023 году остановил финансирование, ссылаясь на высокую ключевую ставку Банка России и рост стоимости заемного финансирования.

Напомним, ГЧП-соглашение о создании учреждения здравоохранения на 967 посещений в смену было подписано в 2018 году. Первоначально планировалось ввести их в эксплуатацию в 2022, однако строительство первых трех началось только в октябре 2021 года. В 2022 году, по данным КСП, за счет пересчета сметной стоимости стоимость медучреждений выросла на 35%, хотя их характеристики не менялись. Стоимость объектов выросла с 7,8 до 21,3 млрд рублей.

Кроме того, в рамках государственной программы «Развитие здравоохранения в Новосибирской области» в 2025 году поправками бюджета еще 303 тысячи рублей выделено на инфекционную больницу. 67 млн получит ООО «Сибирский медицинский проект» на основании соглашения о государственно-частном партнерстве в отношении строительства поликлиники ГБ № 3. Средства не были оплачены в 2024 году.

Ранее редакция сообщала о том, что с лета 2024 года правительство области поднимает вопрос о расторжении соглашения на строительство поликлиник.