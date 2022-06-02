Мэрия не намерена «спускать на тормозах» хулиганские действия самокатчиков

— Работа по предоставлению парковок для самокатов ведется. Этим занимаются районные администрации. Объем заявок очень большой — на начало прошлой недели более 2 тыс. Но мы наконец перешли от споров в рабочее русло. Надеемся, что утрясем все нарушения, — отметил в ходе пресс-конференции мэр Новосибирска Анатолий Локоть.

В тоже время глава города подчеркнул, что муниципалитет не намерен спускать на тормозах хулиганские действия, которые были предприняты в отношении работников мэрии.

— Мы доведем до конца наказание, в соответствии с законодательством РФ. Виновные должны быть выявлены и наказаны, — подчеркнул Локоть.

В середине мая в ходе совещания о ситуации с самокатами в Новосибирске было принято решение о создании рабочей группы по урегулированию вопросов работы кикшеринговых компаний в городе. В нее вошли депутаты и представители Urent и Whoosh.

Ранее редакция сообщала, что частные перевозчики получили шанс остаться на рынке пассажирских перевозок в Новосибирске.