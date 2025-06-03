Правительство планирует арендовать ГЧП-поликлинику в Новосибирске через месяц

Замгубернатора Новосибирской области Константин Хальзов оценил готовность к приему пациентов поликлиники №2, которая расположена в Октябрьском районе.

— Частному партнеру необходимо устранить ряд несоответствий, которые препятствуют получению лицензии на медицинскую деятельность. Например, заменить в некоторых зонах материал покрытия стен, установить дополнительные источники воды, — сообщил Хальзов.

Он подчеркнул, что при соблюдении договоренностей появляется шанс уже через месяц заключить договор аренды, затем получить лицензию и запустить поликлинику в работу.

Напомним, строительство объекта было завершено ещё в ноябре 2023 года. С этих пор в здании проходили пуско-наладочные работы и испытания оборудования, устранялись замечания сотрудников стройнадзора, которые провели несколько проверок. В сентябре 2024 поликлиника получила разрешение на ввод.

В ГК «ВИС» пояснили, что разрешение на ввод объекта в эксплуатацию, полученное в сентябре 2024 года, свидетельствовало о полном соответствии объекта прошедшей госэкспертизу проектной документации. Однако в связи с изменением ряда нормативов, применяемых к медицинским учреждениям, произошедшим уже в процессе строительства, Роспотребнадзором (Центром гигиены и эпидемиологии) были выданы дополнительные требования, которые позволят завершить процесс лицензирования.

— В настоящее время ведутся работы, не предусмотренные соглашением о ГЧП, — дополнительная покраска помещений специальными составами на площади порядка 7,5 тысяч квадратных метров, а также установка 15 единиц санитарно-технического оборудования. Завершение всех работ планируется до середины июня. Они ведутся за счет частных средств, — отметили в компании.

В марте глава регионального минздрава Ростислав Заблоцкий сообщал, что в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию поликлиники №2, №7 и №27.

Напомним, ГЧП-соглашение о создании учреждений здравоохранения было подписано в 2018 году. Первоначально планировалось ввести их в эксплуатацию в 2022, однако строительство первых трех началось только в октябре 2021 года. В 2022 году, по данным КСП, за счет пересчета сметной стоимости стоимость медучреждений выросла на 35%, хотя их характеристики не менялись. Стоимость объектов выросла с 7,8 до 21,3 млрд рублей.

Срок сдачи трех объектов был перенесен на 2025 год. В апреле 2025 года губернатор Новосибирской области Андрей Травников отмечал, что темпы строительства двух из семи поликлиник, возводимых в Новосибирске по ГЧП-соглашению, практически нулевые.

В ГК «ВИС» срыв сроков строительства поликлиник ранее объясняли задержками финансирования объектов. В частности, в компании сообщали, что Минздрав региона в 2023 году остановил финансирование, ссылаясь на высокую ключевую ставку Банка России и рост стоимости заемного финансирования.

Ранее редакция сообщала о том, что строительство поликлиники в Кировском районе Новосибирска продлили до 2026 года.