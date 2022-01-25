Для жителей Оби определили повышение тарифа на тепло в рамках альткотельной

Администрация Оби и ООО «Центр» обратились в региональный парламент с уведомлением о планах направить совместно обращение в правительство РФ об отнесении города Оби Новосибирской области к ценовой зоне теплоснабжения. В настоящее время в городе работают 4 теплоснабжающие организации: ООО «Центр», ЖКО «Аэропорт Толмачево», психоневрологический интернат и АО РЖД. Статус единой теплоснабжающей организации присвоен только ООО «Центр».

— Основная часть сетей муниципалитета проложена 40-60 лет назад и имеет износ более 90%, количество аварий постоянно растет. Эксплуатационное обслуживание сетей в данной зоне осуществляет МУП «Теплосервис». Финансовый результат деятельности отрицательный, — прокомментировал ситуацию с теплоснабжением в городе на заседании комитета по строительству и ЖКХ глава Оби Павел Буковинин. — Плановые работы по подготовке города к отопительному сезону выполняются за счет областного и муниципального бюджетов. Порывы на сетях устраняются за счет резервного фонда, предназначенного на ликвидацию чрезвычайных ситуаций. У нас с МинЖХК есть большое желание ликвидировать это убыточное, бесполезное предприятие.

За 2019-2020 года на устранение порывов в общей сложности были направлены 12 млн, в 2021 году — 10 млн рублей. Область также выделяла МУП «Теплосервис» на погашение кредиторской задолженности за 6 лет более 64 млн рублей. На сегодняшний день кредиторская задолженность составляет около 107 млн рублей. Кроме того, мэр отметил что ООО «Центр» за 2017-2021 год выполнял ремонтные работы и работы, связанные с подготовкой к отопительному сезону, на бесхозяйный сетях на 10 млн рублей. Эти затраты не были учтены при тарифном регулировании.

Павел Буковинин пояснил, что администрация и инвестор проанализировали состояние объектов теплоснабжения и горячего водоснабжения и определили четкий перечень первоочередных мероприятий, которые необходимо выполнять для предотвращения коммунального коллапса в Оби. На приведение в порядок теплосетей на самых сложных участках необходимы около 150 млн рублей. По его словам, привлечь эти средства сейчас можно только за счет перехода на новую ценовую модель рынка — альткотельную.

— Сейчас город Обь находится в той точке, когда текущая цена за теплоэнергию ниже альтернативы. Для сглаживания социальных последствия на территории города необходимо предусматривать переходный период по увеличению тарифа, — пояснил чиновник.

Он уточнил, что расчет тарифа делался совместно с департаментом по тарифам Новосибирской области. Индекс потребительских цен принимался как 4%. С 1 июля 2022 года в Оби установлен средний по региону индекс повышения тарифа на тепло — 5,2%. Фактическое увеличение платы граждан в ценовой зоне сверх индекса варьируется по 4 зонам: «Центр» — 0,28%, ЖКО «Аэропорт» —1,8%, «Психоневрологический интернет» — 2,8%, «РЖД» — 0,8%.

— Тот тариф, с которым мы работаем, максимально близок тому тарифу, который должен быть достигнут в рамках ценовой зоны. Именно этим обусловлены разные проценты повышения тарифа, — говорит он. — Второй большой участок — ЖКО «Аэропорт», он не входит в нашу зону ответственности, и тарифы в этой части города значительно ниже. Так как в рамках альткотельной цена теплоснабжения устанавливается единая на весь населенный пункт, то в ЖКО «Аэропорт» переходный период займет не 5, а 9 лет. Это необходимо, чтобы сгладить ежегодное увеличение.

Технический директор ООО «Центр» Сергей Александров уточнил, что сейчас в Оби есть 2 основных зоны теплоснабжения. Одну из них эксплуатирует компания «Центр», которая обслуживает около 70% населения города.

По его словам, средства, привлеченные за счет альткотельной, в своей зоне ответственности компания планирует направить на приведение в порядок бесхозяйных сетей. В случае с ЖКО «Аэропорт» средства необходимо будет направить на ремонт разводящих сетей внутри микрорайона, а также опережающий ремонт.

Павел Буковинин подчеркнул, что предложение по альткотельной поддержали все депутаты профильной комиссии горсовета Оби. У комитета регионального парламента вопросов к обращению также не возникло.

Напомним, вчера премьер-министр правительства РФ Михаил Мишустин утвердил переход Новосибирска в ценовую зону теплоснабжения. По этому методу за 10 лет предлагается в Новосибирске увеличивать тариф на 2,9% дополнительно к тарифу, утвержденному департаментом по тарифам области, отражающему официальную инфляцию. Это даст возможность дополнительно привлечь в систему теплоснабжения города около 15 млрд рублей.

На метод альтернативной котельной планирует переходить и Куйбышев. Обращение от города и ООО СГК поступило в приемную Заксобрания в октябре 2020 года. Стоимость этой инвестпрограммы на 10 лет составляет 500 млн рублей.