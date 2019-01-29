Движение — жизнь

В сети фитнес-клубов X-Fit, которая в этом году отмечает свой 30-летний юбилей, запущена новая функциональная авторская тренировка — Live Moves от ведущего эксперта сети Руслана Панова. Упражнения повторяют движения, которые мы совершаем ежедневно, и учат нас правильно использовать возможности собственного тела, сообщили в пресс-службе компании.

— Мы двигаемся постоянно, однако далеко не всегда наши движения эффективны и безопасны с точки зрения анатомии и биомеханики. Наверное, каждый из нас временами испытывает дискомфорт в теле. В большинстве случаев эти симптомы возникают из-за нарушений работы опорно-двигательного аппарата, чрезмерной нагрузки на мышцы и суставы или ее отсутствия. В обучении техники движений как раз обещает помочь новая программа, — отметили в пресс-службе сети фитнес-клубов.

Live Moves — это функциональная тренировка с использованием медболов и амортизаторов, традиционно основанная на принципах запатентованной системы апробированных тренировочных методик Smart Fitness. Название программы дословно означает «движения для жизни». Например, в ней присутствуют бег, прыжки, подъемы веса, упражнение «дровосек». Таким образом, X-Fit расширяет понимание термина «функциональный тренинг», который теперь понимается как тренировочные движения для жизни.

— В рамках тренировки мы выстраиваем нейтральное положение тела и работаем с тремя основными функциональным качествами: балансом, функциональной силой и реакцией тела на изменения условий. В результате достигается постановка качественного движения на уровне безусловного рефлекса, — рассказывает автор программы Руслан Панов, эксперт-методист и координатор направления групповых программ федеральной сети фитнес-клубов X-Fit.

Использование медболов и амортизаторов дает уникальную нагрузку натяжения по всей длине амортизатора в обоих векторах движения, сходную с естественной работой мышц, и смещение центра тяжести медболом.

— За плечами экспертов X-Fit многолетний опыт, и мы очень серьезно относимся к каждой программе, которая проводится в наших клубах. В основе тренировок огромный массив знаний специалистов сети – анатомия, биомеханика, кинезиология и многое другое. Обо всем этом клиентам не расскажешь, но научить людей, как двигаться осознанно и анатомически правильно — так, как это заложено природой, — жизненно необходимо. Именно в этом заключается суть Smart Fitness — системы, которая заботится о здоровье тела и позволяет добиваться отличных тренировочных результатов, — комментирует Ирина Троска, директор по фитнесу федеральной сети фитнес-клубов X-Fit.

Тренировка Live Moves будет доступна в X-Fit Столешников и X-Fit Монарх в формате фан-клубов (мини-групп), сплитов (парных занятий) и персональных тренировок.

Функциональный тренинг по программе Live Moves — то, что нужно, если вы хотите изменить свою жизнь, но не знаете, с чего начать. Начните с основ: Live Moves — это прочный фундамент для вашего нового, лучшего и счастливого «Я».

Фото: предоставлены пресс-службой сети фитнес-клубов X-Fit