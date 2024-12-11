Социальные взносы для застройщиков могут распространить на Новосибирскую область

Основным инструментом строительства в Новосибирске сейчас является формат комплексного развития территории (КРТ) с обязательным заключением соглашений для обеспечения сбалансированного развития площадки. В рамках соглашений застройщик обговаривает условия строительства жилья и соцобъектов. Об этом на пресс-конференции в Интерфаксе напомнил замминистра строительства Новосибирской области Дмитрий Тимонов.

— Мы ушли от понятия привлечения денег в соцобъекты в зависимости от количества квадратных метров. Застройщики у нас строят в разных локациях и просто получив деньги, мы можем построить школу не там, где нужно, а новый дом останется без соцобъекта. Акцент сделан на точечные мероприятия в локациях, где планируется жилищное строительство. Где-то принимается решение о реконструкции существующих соцобъектов, где-то о строительстве новой школы или детского сада, — пояснил чиновник Минстроя.

По его словам, в рамках социальных взносов сейчас застройщики планируют построить в Новосибирске школы на 4,5 тысячи мест и детские сады на 2,5 тысячи мест, которые потом будут безвозмездно переданы муниципалитету.

— Ключевой сложностью в работе с КРТ сегодня является вопрос с социальной инфраструктурой. У нас много застройщиков и мы не успеваем отработать все обращения, найти решения (По соцобъектам. — Ред.). Думаю, что в ближайшее время, с приходом нового руководства, практика будет наработана. Мы понимаем, что в нынешних условиях и стоимости финансирования для застройщиков важна оперативность принятия решений, так как любые административные задержки чреваты для компаний дополнительными процентами, — констатировал Тимонов.

Отвечая на вопрос журналистов о тиражировании практики социальных взносов на соцобъекты на всю область замминистра отметил, что есть смысл распространить их на Новосибирский и Мошковский районы, где идет активное жилищное строительство.

— Для остальной области это мало актуально. У нас на сельских территориях в основном малокомплектные школы и нет такой потребности в строительстве новых объектов. Хотя мы были бы рады, если бы люди поехали в село, — добавил он.

По данным Минстроя, в Новосибирской области определена 31 территория площадью 760 га под КРТ. На этих площадках планируется расселить 160 тысяч кв метров аварийного жилья и построить 5,5 млн кв метров. Территории площадью более 500 га для строительства 3 млн кв метров жилья находятся под управлением АО «АРЖС». На данный момент в Новосибирской области реализуется 19 проектов КРТ.

Напомним, введение в 2023 году социальных взносов для строительства школ и детсадов в Новосибирской области стало для застройщиков серьезной дополнительной нагрузкой. Особенно она стала очевидна после отмены льготной ипотеки и падения продаж. Как рассказывал Infopro54 один из участников рынка, с начала 2024 года застройщики Новосибирска на добровольной основе принимают на себя обязательство по выкупу земли или строительству детсадов из расчета 5 тысяч рублей на «квадрат» строящегося жилья, а также на паритетных с бюджетом основаниях — на строительство школ из того же расчета. Он также отмечал, что социальные взносы для застройщиков введены в 8 регионах России, где существуют проблемы с социальной инфраструктурой. На начало августа в Новосибирске были проблемы с выдачей разрешений на строительство около 200 тысяч кв. м жилья.

По информации ЕРЗ, за 11 месяцев 2024 года застройщики Новосибирской области вывели на рынок 27 818 квартир суммарной площадью 1 356 179 квадратных метров. В январе-ноябре 2023 года эти показатели были на уровне 35 903 квартиры и 1 705 306 квадратов соответственно. Снижение по числу квартир составило 22,5%, по квадратным метрам — 20,5%, констатирует независимый аналитик новосибирского рынка недвижимости Сергей Николаев. Он также отмечал, что застройщики региона начали выставлять на продажу земельные участки.

Ранее редакция сообщала о том, что застройщики, которые вышли на площадку КРТ «Клюквенный» не платят социальные взносы.