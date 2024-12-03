«Дочка» Нафтатранс Плюс покупает четыре транспортные компании

АО «Холдинговая компания «Нафтатранс» планирует приобрести 4 компании-партнёра экосистемы «Нафтатранс Плюс». Это решение вынесено на рассмотрение совета директоров материнской компании ООО ТК «Нафтатранс плюс», которое состоится на следующей неделе.
Речь идет о покупке 100% акций следующих компаний:
— Это следующий шаг реализации задачи по консолидации транспортных активов и формировании чёткой и прозрачной структуры группы компаний. Газовозы и цистерны заняты в перевозках нефтепродуктов и прочих наливных пищевых продуктов. В общей сложности четыре компании владеют 445 единицами техники, — сообщил финансовый консультант холдинга ООО «Юнисервис Капитал».
Финансовую стоимость сделки представители финансового консультанта комментировать отказались, сославшись на конфиденциальность информации.
Напомним, 28 ноября прошла регистрация АО «Холдинговая Компания «Нафтатранс», где решено сосредоточить все транспортные активы холдинга, где материнской компанией будет выступать ТК «Нафтратранс Плюс».
— Когда транспортное направление бизнеса официально станет частью холдинга, финансовые институты — такие, как Московская биржа, рейтинговое агентство и другие, — будут смотреть на нас не как на монокомпанию со значительным объёмом обязательств, а как на группу компаний с гораздо более сильным финансовым положением, — уверен Игорь Головня, генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс Плюс».
Стоит отметить, что рентабельность транспортного блока холдинга на сегодняшний день составляет порядка 25%. EBITDA за 9 месяцев 2024 года составила 0,9 млрд рублей при долгах в 2 млрд рублей.
Ранее редакция сообщала о том, что «Нафтатранс плюс» разместит облигации на 250 млн рублей. На бирже уже обращается три выпуска компании.
Фото предоставлено ООО ТК «Нафтатранс Плюс»
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