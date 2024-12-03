«Дочка» Нафтатранс Плюс покупает четыре транспортные компании

АО «Холдинговая компания «Нафтатранс» планирует приобрести 4 компании-партнёра экосистемы «Нафтатранс Плюс». Это решение вынесено на рассмотрение совета директоров материнской компании ООО ТК «Нафтатранс плюс», которое состоится на следующей неделе.

Речь идет о покупке 100% акций следующих компаний:

ООО «СТК» — зарегистрирована в Новосибирске, в парке предприятия 159 ед. техники (в том числе 4 ед. для перевозки газа и 155 ед. для перевозки нефтепродуктов). Доля выручки в общем объёме перевозок по компаниям транспортной группы за 9 месяцев 2024 составила 44%. По данным ЕГРЮЛ, учредитель и директор Евгений Бланк.

ООО «Нафтатранс М» — зарегистрирована в Подольске (Московская область). Автопарк компании насчитывает 182 ед. техники (в том числе 48 ед. для перевозки газа и 134 ед. для перевозки нефтепродуктов). Принесла 36% выручки в общем объёме перевозок компаний транспортного направления за три квартала текущего года. Учредитель ООО «Азимут Транс».

ООО «Парис» — новосибирская транспортная компания, оказывающая услуги по перевозке пищевых наливных продуктов, в парке предприятия задействована 51 единица техники. Доля выручки этой компании за 9 месяцев — 10% от в общего объёма перевозок по компаниям транспортной группы. Учредитель и директор Нина Харина.

ООО «Азимут» — ещё одна компания из Подмосковья (Подольск), оказывающая услуги по перевозке пищевых наливных продуктов. «Гараж» предприятия составляют 53 единицы автомобильной техники. Доля выручки за три квартала 2024 года 10 % от общего объёма по всему направлению. Учредитель и гендиректор Александр Румянцев.

— Это следующий шаг реализации задачи по консолидации транспортных активов и формировании чёткой и прозрачной структуры группы компаний. Газовозы и цистерны заняты в перевозках нефтепродуктов и прочих наливных пищевых продуктов. В общей сложности четыре компании владеют 445 единицами техники, — сообщил финансовый консультант холдинга ООО «Юнисервис Капитал».

Финансовую стоимость сделки представители финансового консультанта комментировать отказались, сославшись на конфиденциальность информации.

Напомним, 28 ноября прошла регистрация АО «Холдинговая Компания «Нафтатранс», где решено сосредоточить все транспортные активы холдинга, где материнской компанией будет выступать ТК «Нафтратранс Плюс».

— Когда транспортное направление бизнеса официально станет частью холдинга, финансовые институты — такие, как Московская биржа, рейтинговое агентство и другие, — будут смотреть на нас не как на монокомпанию со значительным объёмом обязательств, а как на группу компаний с гораздо более сильным финансовым положением, — уверен Игорь Головня, генеральный директор ООО ТК «Нафтатранс Плюс».

Стоит отметить, что рентабельность транспортного блока холдинга на сегодняшний день составляет порядка 25%. EBITDA за 9 месяцев 2024 года составила 0,9 млрд рублей при долгах в 2 млрд рублей.

Ранее редакция сообщала о том, что «Нафтатранс плюс» разместит облигации на 250 млн рублей. На бирже уже обращается три выпуска компании.