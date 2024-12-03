Carlsberg продает новосибирский завод «Балтики»

Датская компания Carlsberg объявила о продаже своей доли в Пивоваренной компании «Балтика» («Балтика-Новосибирск» является одним из филиалов компании— Ред.), сообщили в пресс-службе компании.

По условиям сделки, активы перейдут компании, которой в равных долях владеют два топ-менеджера «Балтики». Они возьмут на себя управление бизнесом в качестве генерального директора и заместителя генерального директора соответственно. Датчане, в свою очередь, получат денежную выплату, а также доли «Балтики» в своих «дочках» в Казахстане и Азербайджане (Carlsberg Azerbaijan и Carlsberg Kazakhstan).

Сумма сделки не раскрывается. Однако, по данным агентства Reuters, сделка будет проведена с большим дисконтом и составит 34 млрд рублей (320,75 млн долларов США). Ранее Carlsberg оценивала свои российские активы в 7,52 млрд датских крон ($1,06 млрд. долларов США).

—Учитывая обстоятельства, мы считаем, что это наилучший достижимый результат для наших сотрудников, акционеров и продолжения бизнеса, — заявил генеральный директор Carlsberg Group Якоб Аруп-Андерсен.

Он добавил, что сделка, которую уже одобрили власти России и Дании позволит урегулировать споры и судебные тяжбы, связанные с интеллектуальной собственностью. Она будет закрыта в ближайшее время.

2 декабря президент России Владимир Путин своим указом вывел 100% долей в уставном капитале ООО «Пивоваренная компания «Балтика»» (98,56% долей принадлежали Carlsberg Sverige Aktiebolag, 1,35% долей — ООО «Хоппи Юнион», 0,09% долей — Carlsberg Deutschland GmbH) из-под временного управления Росимущества. Документ открыл юридическую возможность для продажи или иных сделок с активами пивоваренной компании.

В марте 2022-го Carlsberg объявила о планах покинуть российский рынок. В июне 2023 года компания сообщила, что нашла нового владельца для «Балтики», не раскрыв потенциального покупателя и условия продажи. Однако, сделка не состоялась, так как Владимир Путин подписал указ, согласно которому доли иностранных компаний (в том числе «Балтики») перешли во временное владение Росимущества.

После этого Carlsberg расторгла с «Балтикой» лицензионное соглашение на использование своих брендов. «Балтика» в ответ подала иски о признании недействительным отказа от соглашения на марки Seth & Riley`s Garage, Holsten, Kronenbourg, Tuborg, Carlsberg и Grimbergen.

По данным УФНС по Новосибирской области, по итогам 9 месяцев 2024 года, пивоваренная компания «Балтика-Новосибирск» входит в список 10 крупнейших налогоплательщиков региона. Доля поступлений в региональный бюджет от них составила 21,2 млрд рублей.

По данным Seldon Basis, ООО «Пивоваренная компания «Балтика»» основано в январе 2014 года в Санкт-Петербурге. Уставной капитал — 174,09 млн рублей. Президентом является Таймураз Боллоев. У компании 10 филиалов в том числе: «Балтика-Новосибирск», «Балтика- Хабаровск», ТД ООО «Пивоваренная компания «Балтика»», Транспортная компания «Балтика» и др. Согласно финансовым отчетам за 2023 год, выручка компании составила 109,2 млрд рублей ( в 2022 году — 100,7 млрд рублей), чистый убыток — 28,1 млрд рублей (в 2022 году — чистая прибыль составила 9,9 млрд рублей).

Ранее редакция сообщала, что новосибирская пивоваренная компания будет выращивать ячмень российской селекции. Первые сорта планируется получить уже к 2027—2028 годам.