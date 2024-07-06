За восстановление пунктов весового контроля в Новосибирске заплатят 137 млн рублей

В Новосибирске ищут подрядчика для восстановления элементов пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств (АПВГК) на автомобильных дорогах области в рамках ремонта автомобильных дорог.
— Система измерений параметров автомобильных транспортных средств в движении типа UnicamWIM предназначена для измерений в автоматическом режиме нагрузки на ось, на ось в группе осей, группу осей, общей массы, габаритных размеров транспортного средства, расстояний между осями ТС, значений текущего времени, синхронизированного с национальной шкалой времени UTC (SU), — уточняется в контракте.
Судя по тендерной документации, подрядчик должен будет восстановить шесть АПВГК:
Работы на объектах необходимо выполнить до декабря 2024 года. Стартовая цена контракта составляет 137 млн рублей.
Напомним, в мае сотрудники ФСБ и СК Новосибирской области провели обыски в двух дорожных компаниях-подрядчиков ТУАД по делу о мошенничестве. В поле зрения силовиков оказались ООО «Маслянинское ДРСУ» и ООО «ИТС-Сибирь». Как сообщил Infopro54 источник, близкий к следствию, фигурантами уголовного дела стали несколько топ-менеджеров дорожных фирм. Их подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на установку автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах области.
Ранее редакция сообщала о том, что директора ООО «ИТС-Сибирь» отправили под домашний арест.
Фото предоставлено пресс-службой Минтранса Новосибирской области.
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