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За восстановление пунктов весового контроля в Новосибирске заплатят 137 млн рублей

  • 06/07/2024, 13:31
Автор: Юлия Данилова
За восстановление пунктов весового контроля в Новосибирске заплатят 137 млн рублей
Подрядчик должен будет восстановить шесть автоматических весов на дорогах региона.

В Новосибирске ищут подрядчика для восстановления элементов пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств (АПВГК) на автомобильных дорогах области в рамках ремонта автомобильных дорог.

— Система измерений параметров автомобильных транспортных средств в движении типа UnicamWIM предназначена для измерений в автоматическом режиме нагрузки на ось, на ось в группе осей, группу осей, общей массы, габаритных размеров транспортного средства, расстояний между осями ТС, значений текущего времени, синхронизированного с национальной шкалой времени UTC (SU), — уточняется в контракте.

Судя по тендерной документации, подрядчик должен будет восстановить шесть АПВГК:

  • Автодорога Н-2138 «Новосибирск — Красный Яр», 3 км – 2 полосы движения;
  • Автодорога К-12 «Новосибирск — Колывань – Томск», 53 км – 2 полосы движения;
  • Автодорога К-17р, «Новосибирск — Кочки – Павлодар», 113 км– 2 полосы движения;
  • Автодорога К-17р, «Новосибирск — Кочки – Павлодар», 414 км– 2 полосы движения;
  • Автодорога «Советское шоссе», 5 км– 4 полосы движения;
  • Автодорога К-19р, «Новосибирск — Ленинск-Кузнецкий», 21 км– 2 полосы движения.

Работы на объектах необходимо выполнить до декабря 2024 года. Стартовая цена контракта составляет 137 млн рублей.

Напомним, в мае сотрудники ФСБ и СК Новосибирской области провели обыски в двух дорожных компаниях-подрядчиков ТУАД по делу о мошенничестве. В поле зрения силовиков оказались ООО «Маслянинское ДРСУ» и ООО «ИТС-Сибирь». Как сообщил Infopro54 источник, близкий к следствию, фигурантами уголовного дела стали несколько топ-менеджеров дорожных фирм. Их подозревают в хищении бюджетных средств, выделенных на установку автоматических пунктов весового и габаритного контроля транспортных средств на автомобильных дорогах области.

Ранее редакция сообщала о том, что директора ООО «ИТС-Сибирь» отправили под домашний арест.

Фото предоставлено пресс-службой Минтранса Новосибирской области.

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Рубрики : Власть Бизнес

Регионы: Новосибирск

Теги : Пункты весового контроля


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