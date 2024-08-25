Акционеры «Кузины» перераспределили доли

На общем собрании акционеров ООО «Кузина» было принято решение о распределении доли, принадлежащей компании.

— 8/208 уставного капитала номинальной стоимостью 80 000 рублей распределены между участниками общества, — говорится в раскрытии информации.

По итогам распределения у Эрика Шогрена 180\208 уставного капитала компании номинальной стоимостью 1,8 млн рублей, у Ирина Старинцевой — 28/208, 280 тысяч рублей. Собственники поручили управляющей Евгении Головко зарегистрировать в ЕГРЮЛ.

Ранее редакция сообщала о том, что в начале августа два акционера вышли из состава собственников «Кузины». Впрочем, судя по данным сайтов раскрытия информации, они были связаны с оставшимися собственниками и управляющей. То есть критических перемен не произошло.

Если доли вышедших участников в течение года не будут проданы или перераспределены, то уставный капитал ООО «Кузина» уменьшится. Согласно законодательству, это станет основанием требовать досрочного погашения облигаций эмитента, — поясняли представители финансового консультанта «Кузины» ООО «Юнисервис Капитал».

Отметим, что количество точек «Кузины» в Новосибирске сокращается. По денным телеграм-канала «Киоск. Рестораны Новосибирска», компания начинала год с 53 точками, сейчас их 40.

Kuzina — сеть кондитерских с посадочными местами, специализирующаяся на продаже кофе, десертов и сэндвичей. Производство продукции организовано на двух площадках в Новосибирске и Москве. Сеть существует более 15 лет: первая кондитерская открылась в 2003 году. С 2018 года начались продажи франшизы.

По данным Seldon.Basis, по итогам 2023 года выручка компании составила почти 421 млн руб (-9%), чистая прибыль — 3,31 млн руб (-41%). Упала за последний год отчетности из-за менее выгодных условий по кредитам, уточняется на сайте раскрытия информации.

Ранее редакция сообщала о том, что в июне «Кузина» удалось не зафиксировать техдефолт и выплатить купонный доход.