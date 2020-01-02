Рекламодателям
ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
спецПРОекты
Истории успеха

Один двор перевесит все экономические проблемы

  • 02/01/2020, 09:47
Ганзя
Депутат Госдумы РФ, член комитета по бюджету и налоговой политике Вера Ганзя: о доверии избирателей, счастье Ротенбергов и неспокойных снах налогоплательщиков.

— Вера Анатольевна, скажите, какие наиболее важные события по итогам года можно было бы отметить?

— 2019 год был стартовым для разных налоговых экспериментов, в том числе закона о самозанятых, повышения налога на добавленную стоимость и так далее. С этого года начались пенсионная, мусорная реформы. Все эти реформы  антинародные. Потому сказать, что что-то в 2019 году улучшилось для большинства граждан, я не могу.

Что касается нашего региона, то он в этом плане  не исключение.

«Регионы недофинансируют расходы, чтобы красиво выглядеть»

«Регионы недофинансируют расходы, чтобы красиво выглядеть»

— Вот, что касается нашего региона, то немало шума наделала «мусорная» реформа. На областном уровне почему-то не могут найти выход из сложившейся ситуации.

— А как его найдут? В федеральном бюджете на борьбу с мусором, на ликвидацию свалок стоит ноль. Для того, чтобы их ликвидировать, нужны огромные деньги — для прохождения бюрократических процедур. Не каждый регион сходу может их найти, тем более на 2020 год.

Еще по «мусорной» реформе. Мы уже «съели» «Платон» вместе с Ротенбергами. Ротенберги счастливы. Мы пенсионную реформу приняли в душе. Мы приняли цены на бензин, что не переставали расти весь год. Кстати, нефтяным компаниям из федерального бюджета будут компенсировать недополученную выгоду, которую они не получили, не повышая на внутреннем рынке цены на бензин. Пока все эти моменты сознание людей не разбудят, и «мусорная» реформа будет продолжаться. Эта реформа — афера, пролоббированная группой людей. Ее инициаторы ищут незаполненные ниши, где еще можно вытащить деньги с населения. Не построено ни одного полигона, никакой переработки нет, но деньги платят все. Потом мы эти деньги не найдем, они все будут в оффшорах. Это уже настолько точно, что прямо видно.

«В России есть чудная традиция: конструировать будущее из хотелок»

— Какие еще сюрпризы нас ожидают?

— Будет принят инвестиционный кодекс. Сегодня 30 трлн рублей лежат на счетах. Они не вкладываются в экономику. Как простимулировать инвестиции? Буквально недавно мы рассматривали закон о стимулирующих инвестициях в регионах. Его суть  в налоговых льготах, которые регион может предоставить. Но за это его не похвалит Минфин РФ, если налоговые льготы будут в регионе, и из-за этого региональный бюджет недополучит денег. Теперь сделали так: по определенным направлениям инвестиционной деятельности налоговые льготы можно и нужно предоставлять инвесторам, которые вкладывают в территорию деньги. За счет чего? Налога на имущество, на прибыль, транспортного налога. То есть налогов, которые поступают не в федеральный, а в региональный бюджет. НДС не трогают, потому что он целиком идет в федеральный, а не региональный бюджет. Эта инвестиционная составляющая будет пожирать часть региональных налогов. Это опять будут выпадающие доходы регионов.

В Новосибирской области более 37,7 тысяч предпринимателей применяют ЕНВД

В Новосибирской области более 37,7 тысяч предпринимателей применяют ЕНВД

Другой «сюрприз»  отмена единого налога на вмененный доход. Человек указывает конкретный доход и все, платит с этого дохода единый налог. Он заплатил налог и, как говорится, спит спокойно. От этого уходят, потому что Минфин считает, что люди получают больше, на развитие остается больше, чем хотел бы Минфин. Этот налог отменяют, а он охватывает 70% малого бизнеса. Вместо него вводят патент, который увеличит налог, еще что-то.  Сами предприниматели считали «вмененку» наименее агрессивным налогом.

Еще один «сюрприз», который заложен у нас на перспективу,  ликвидация МУПов. Их не будет вообще. Они будут под запретом. Но это с 2021 года. На 2020 год предполагается «раскачка» и замена организационной формы. К концу года МУПам нужно будет ее изменить. МУПы превратятся в ОАО, ЗАО, иными словами, перейдут в частные руки. Продолжается разгосударствление собственности. Я не знаю, что станет, к примеру, с теми же объектами ЖКХ, когда они превратятся в акционерные общества. Как это будет работать, я пока не могу сказать, мне даже страшно это представить.

«Мы попали в ловушку дурной бесконечности»

«Мы попали в ловушку дурной бесконечности»

— Скажутся ли все эти «сюрпризы» будущего года на политической жизни? В какой мере, к примеру, могут повлиять на результаты предстоящих выборов, на настроения избирателей?

— Людей очень легко ввести в заблуждение. Вопрос на засыпку: должна ли федеральная власть заниматься внутренними дворами? Нет. Для этого есть муниципалитеты. Вы муниципалитетам дайте денег, оставьте им налогов столько, чтобы они могли эти дворы содержать. Зачем тащить деньги на федеральный уровень, а с федерального уровня делать широкий жест  создавать программу «Комфортная городская среда» и ремонтировать дворы? Мы скоро так дойдем до ремонта подъездов на федеральном уровне. Зачем все это делается? Эта программа  исключительно под выборы. Придут, положат асфальт, поставят спортивную площадку. «Единая Россия» отрапортует: это  наша программа, как хорошо мы вам сделали. А люди у нас легковерные, наивные, пойдут голосовать за тех, кто им облагородил двор. В результате этот двор перевешивает все остальные проблемы. И таких примеров, когда голосуют за малые формы, очень много. То же самое можно сказать и про депутатские фонды. Людей покупают мелкими подачками, чтобы они проголосовали за существующий губительный экономический курс. Так и будет.

— Перевоспитать избирателя реально?

— Это очень тяжелый вопрос. Людям, в принципе, что нужно. Нужна работа и достойная зарплата. Тогда все будут способны заплатить за то, за что им нужно. Достойных зарплат и пенсий у большинства граждан нет. И пока они последний кусок доедают, будут говорить: «Лишь бы не было хуже» . А когда нечем будет кормить семью, тогда уже проснется самосознание. Сейчас оно вряд ли проснется.

Подготовила Евгения Серегина

Популярное с сайта

АО «Завод «Экран» лоббирует льготы для индустриальных парков

30/12/2019, 16:26
Руководители АО «Завод «Экран» обсудили с представителями регионального минпромторга меры господдержки участников парковых проектов.

Минстрой весной планирует внести в Госдуму предложения о поддержке застройщиков при переходе на эскроу

30/12/2019, 14:16
Предыдущие изменения в законодательство касались защиты прав граждан.

Новосибирцев ждет насыщенная культурная и спортивная программа

30/12/2019, 11:58
Программа охватит все районы и муниципальные образования.

Актуальный разговор

Чем больше в розничной компании безналичных платежей, тем мне спокойнее живется

Все материалы
Новости

«Единственная неудача — пропустили момент с театром Афанасьева»

01/01/2020, 09:37

Инвестору ТРК «Эдем» отклонили реновацию курорт-отеля «Морозово»

31/12/2019, 14:05

ФТС увеличила сумму таможенных банковских гарантий Банку «Левобережный»

30/12/2019, 15:50

Мы вышли на Nasdaq и доказали, что можем играть в «высшей лиге»

30/12/2019, 10:06

Россия должна сделать рывок в цифровой экономике

30/12/2019, 10:04

На четвертый мост выделено 20 млрд рублей федеральных средств

30/12/2019, 10:04

«Стандарт Ойл» построит в Коченеве терминал

30/12/2019, 10:02

Новый цикл роста

30/12/2019, 10:00

Новый импульс развития отрасли кейтеринга в Сибири

30/12/2019, 10:00

Каток. Без подтекста

27/12/2019, 19:13

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии активной гиперссылки на infopro54.ru.  Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал.

Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

Материалы с пометкой Рекламный материал. Новости Новосибирска. Новости Сибири публикуются на коммерческой основе.


Infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС77-59424 от 3.10.2014, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов»

 

Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Недвижимость
Здоровье
Бизнес

Отложенные ожидания

Подписаться на новости

Введите свой e-mail

 
×
×
Январь 2020
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Андрей Травников

Губернатор Новосибирской области. В 2019 году возглавил реготделение партии «Единая Россия». За эффективную работу губернатора и областных органов исполнительной власти регион вошел в десятку лидеров рейтинга и получил из федерального бюджета 1,4 млрд рублей, в область пришли деньги на разморозку перинатального центра, строительство волейбольного центра, ЛДС. Урегулировал взаимодействие между исполнительной и законодательной властью, а также правительством и мэрией Новосибирска.

×
Андрей Травников

Мэр Новосибирска. В сентябре второй раз выиграл выборы на пост главы города. Добился увеличения в бюджет города налогов (УСН), ранее поступавших в областной бюджет

×
Андрей Шимкив

Спикер регионального парламента. Назначен куратором выборной кампании в региональный парламент и горсовет от партии «Единая Россия». Продвигает создание законов по регулированию лесной отрасли, был одним из инициаторов модернизации закона об аграрной политике.

×
Андрей Панферов

В 2019 году руководил реготделением партии «Единая Россия», параллельно работал в статусе вице-спикера регионального парламента. После назначения главой реготделения Андрея Травникова, стал его заместителем. По версии исследования, проведенного новосибирским Институтом политики и технологий и алтайским Центром политического консалтинга, является лидером рейтинга по уровню доверия избирателей среди депутатов Законодательного собрания.

×
Сергей Бойко

Координатор регионального штаба Алексея Навального в Новосибирске. Получил второе место на выборах мэра города. Заявил о готовности принять участие в выборах в горсовет Новосибирска в 2020 году.

×
Наталья Пинуc

Депутат горсовета Новосибирска. Участвовала в выборах мэра от «Российского общенационального союза». Активно поднимала темы задолженности застройщиков за аренду земли, размещения мусорных полигонов, утилизации ТБО.

×
Антон Горестов

Совладелец федеральной сети стрит-фуда «Дядя Дёнер», основатель сети Primetime.

Расширение сети кафе Primetime, запуск проекта «фабрика-кухня», разработка проекта по корпоративному питанию. Переформатирование сети бутик-отелей Ahotels в службу бронирования. Выход на долговой рынок.

×
Александр Лубенец

Финансист, инвестор, председатель НРО ООО «Российский Союз Налогоплательщиков», руководитель комиссии по устойчивому развитию региона и вопросам инвестиционного климата Общественной палаты Новосибирской области. Реализация масштабного проекта по добыче золота в Алтайском крае. Подготовка предложения по регулированию добычи стратегических ресурсов, которые сейчас переданы на рассмотрение в Госдуму и Совет Федерации.

×
Игорь Дедюхин

Гендиректор ООО «РоссПак». Запуск нового производства в Промышленно-логистическом парке. В 2019 году за счет новой площадки компания планировала увеличить выпуск продукции на 25%, в 2020 году — на 30-40%.

×
Борис Горкунов

Руководитель и собственник ГК «Горкунов». В 2019 году началась реконструкция производственных площадей тепличного комплекса «Новосибирский», который будет перепрофилирован под розы. В 2020 году компания планирует приступить к выращиванию цветов на срез. Запустил реализацию проекта по созданию в Колывани селекционно-генетического центра по разведению крупного рогатого скота.

×
Виталий Хан

Гендиректор ОАО «СКТБ «Катализатор». В рамках программы реиндустриализации «СКТБ «Катализатор» реализует проект «Реализация технологической инициативы КИТ: Катализаторы, Инжиниринг, Технологии». На площадке предприятия в Новосибирске создается научно-технологический центр прикладного катализа мирового уровня по разработке современных катализаторов и адсорбентов. В 2019 году компания приступила к реализации проекта «Национальный центр инжиниринга и испытаний катализаторов», в его рамках планируется создание на площадке в Новосибирске парка пилотных установок по основным процессам нефтепереработки, на которых можно было бы проводить испытания катализаторов в реальных условиях работы установок на конкретных НПЗ и на реальном сырье. Участвует в проекте «Строительство завода по производству солей и редкоземельных металлов» в ТОСЭР «Линево».

×
Сергей Грибов

Бизнесмен и девелопер (ГК «Новоград»). Освободился из мест заключения в ноябре 2019 года. Намерен опротестовывать выдвинутые против него обвинения. Учредитель Новосибирской региональной общественной организации правовой и социальной помощи участникам пенитенциарной системы «Сибирский острог». Работает над рестартом МФК «Снежная миля». Дорожную карту по развитию проекта планирует представить в марте 2019 года.

×
Модернизация аэропорта Толмачево и его инфраструктуры

 

В ценах 2019 года совокупная сумма инвестиций в два этапа модернизации аэропорта составит 20 млрд рублей. Около 3,6 млрд рублей будут инвестированы в реконструкцию ВПП-2 (взлетно-посадочная полоса). Сейчас руководство аэропорта ведет переговоры о реконструкции ВПП-1. Еще около 4 млрд рублей планирует вложить в строительство новой ВПП Минобороны РФ и 4 млрд рублей — в создание дополнительных рулежных дорожек — Минтранс РФ.

×
Сырзавод Холдинга «ЭкоНива»

В 2019 году началось строительство сырзавода Холдинга «ЭкоНива» в Маслянинском районе. Общий объем инвестиций — 20 млрд рублей. Предприятие станет одним из крупнейших в России производителей широкого ассортимента молочной продукции, в том числе сыров российской, голландской, швейцарской групп, сливочного масла, йогуртов и сухой деминерализованной сыворотки. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 год.

 

×
Логистический комплекс «Почты России»

На объекте логистического комплекса уже закрыт корпус, идет поставка и установка оборудования. Запуск намечен на 2020 год. Это будет один из крупнейших в России логистических центров площадью около 50 тысяч кв. м. Расчетная пиковая нагрузка — до 2 млн отправлений в сутки.

 

×
Завод PepsiCo по производству снеков

Новое предприятие станет третьей производственной площадкой в России, выпускающей данную продукцию. Объем инвестиций в проект — не менее 10 млрд рублей. На новом производстве будут созданы около 900 новых рабочих мест (без учета сопутствующих рабочих мест, связанных с ресурсным и сервисным обеспечением площадки). Запланирована установка 4 производственных линий, которая будет осуществлена в несколько этапов с 2019 по 2022 год. Завод намерен покупать сырье у новосибирских сельхозпроизводителей.

 

×
Завод «Ангиолайн»

Новый производственный комплекс компании ООО «Ангиолайн» сдан на год раньше запланированного срока. Инвестиции в строительство составили более 500 млн рублей. Новый научно-исследовательский и производственный центр занимает 9,5 тысячи кв. м, что позволит нарастить производственные мощности более чем вдвое. Благодаря этому будут созданы принципиально новые возможности для производства инновационных медицинских изделий с целью лечения сердечно-сосудистых заболеваний.

 

×
ПФК «Обновление»

Единственная фармкомпания не только в России, но и в мире, которая перешла на стопроцентную маркировку всей своей продукции. Линии по маркировке были запущены в декабре 2019-го, несмотря на то, что правительство РФ перенесло срок вступления в силу закона на середину 2020 года. Объем инвестиций в оборудование для нанесения кода Data Matrix на продукцию в компании не называют. На производственной площадке в Сузуне недавно, в декабре 2019 года, компания запустила полномасштабное галеновое производство. В 2020-м запланирован запуск еще нескольких производственных площадок. Сегодня компания выпускает каждую тридцатую упаковку лекарственных препаратов (сейчас выпуск составляет 15-20 млн упаковок в месяц). Задача: к концу 2021 года выйти на производство 300 млн упаковок в год.

 

×
Правила голосования

 

В голосовании принимают участие читатели информационно-аналитического портала Infopro54.ru. 
Голосование является независимым и анонимным.
Выбирайте в трех номинациях наиболее достойные персон и проекты с вашей точки зрения. Голосование продлится до 31 января 2020 года. 
После этого редакция портала Infopro54.ru подвеет итоги голосования.
Чтобы получить информацию о персоне или проекте,  нужно нажать на подпись под фотографией.
Важное условие: один читатель может выбрать только 1 номинацию в каждой категории.

 

×
Наверх в Новости Новосибирска