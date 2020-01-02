Один двор перевесит все экономические проблемы

— Вера Анатольевна, скажите, какие наиболее важные события по итогам года можно было бы отметить?

— 2019 год был стартовым для разных налоговых экспериментов, в том числе закона о самозанятых, повышения налога на добавленную стоимость и так далее. С этого года начались пенсионная, мусорная реформы. Все эти реформы — антинародные. Потому сказать, что что-то в 2019 году улучшилось для большинства граждан, я не могу.

Что касается нашего региона, то он в этом плане — не исключение.

— А как его найдут? В федеральном бюджете на борьбу с мусором, на ликвидацию свалок стоит ноль. Для того, чтобы их ликвидировать, нужны огромные деньги — для прохождения бюрократических процедур. Не каждый регион сходу может их найти, тем более на 2020 год.

Еще по «мусорной» реформе. Мы уже «съели» «Платон» вместе с Ротенбергами. Ротенберги счастливы. Мы пенсионную реформу приняли в душе. Мы приняли цены на бензин, что не переставали расти весь год. Кстати, нефтяным компаниям из федерального бюджета будут компенсировать недополученную выгоду, которую они не получили, не повышая на внутреннем рынке цены на бензин. Пока все эти моменты сознание людей не разбудят, и «мусорная» реформа будет продолжаться. Эта реформа — афера, пролоббированная группой людей. Ее инициаторы ищут незаполненные ниши, где еще можно вытащить деньги с населения. Не построено ни одного полигона, никакой переработки нет, но деньги платят все. Потом мы эти деньги не найдем, они все будут в оффшорах. Это уже настолько точно, что прямо видно.

— Будет принят инвестиционный кодекс. Сегодня 30 трлн рублей лежат на счетах. Они не вкладываются в экономику. Как простимулировать инвестиции? Буквально недавно мы рассматривали закон о стимулирующих инвестициях в регионах. Его суть — в налоговых льготах, которые регион может предоставить. Но за это его не похвалит Минфин РФ, если налоговые льготы будут в регионе, и из-за этого региональный бюджет недополучит денег. Теперь сделали так: по определенным направлениям инвестиционной деятельности налоговые льготы можно и нужно предоставлять инвесторам, которые вкладывают в территорию деньги. За счет чего? Налога на имущество, на прибыль, транспортного налога. То есть налогов, которые поступают не в федеральный, а в региональный бюджет. НДС не трогают, потому что он целиком идет в федеральный, а не региональный бюджет. Эта инвестиционная составляющая будет пожирать часть региональных налогов. Это опять будут выпадающие доходы регионов.

Другой «сюрприз»отмена единого налога на вмененный доход. Человек указывает конкретный доход и все, платит с этого дохода единый налог. Он заплатил налог и, как говорится, спит спокойно. От этого уходят, потому что Минфин считает, что люди получают больше, на развитие остается больше, чем хотел бы Минфин. Этот налог отменяют, а он охватывает 70% малого бизнеса. Вместо него вводят патент , который увеличит налог, еще что-то. Сами предприниматели считали «вмененку» наименее агрессивным налогом.

Еще один «сюрприз», который заложен у нас на перспективу, — ликвидация МУПов. Их не будет вообще. Они будут под запретом. Но это с 2021 года. На 2020 год предполагается «раскачка» и замена организационной формы. К концу года МУПам нужно будет ее изменить. МУПы превратятся в ОАО, ЗАО, иными словами, перейдут в частные руки. Продолжается разгосударствление собственности. Я не знаю, что станет, к примеру, с теми же объектами ЖКХ, когда они превратятся в акционерные общества. Как это будет работать, я пока не могу сказать, мне даже страшно это представить.

— Людей очень легко ввести в заблуждение. Вопрос на засыпку: должна ли федеральная власть заниматься внутренними дворами? Нет. Для этого есть муниципалитеты. Вы муниципалитетам дайте денег, оставьте им налогов столько, чтобы они могли эти дворы содержать. Зачем тащить деньги на федеральный уровень, а с федерального уровня делать широкий жест — создавать программу «Комфортная городская среда» и ремонтировать дворы? Мы скоро так дойдем до ремонта подъездов на федеральном уровне. Зачем все это делается? Эта программа — исключительно под выборы. Придут, положат асфальт, поставят спортивную площадку. «Единая Россия» отрапортует: это — наша программа, как хорошо мы вам сделали. А люди у нас легковерные, наивные, пойдут голосовать за тех, кто им облагородил двор. В результате этот двор перевешивает все остальные проблемы. И таких примеров, когда голосуют за малые формы, очень много. То же самое можно сказать и про депутатские фонды. Людей покупают мелкими подачками, чтобы они проголосовали за существующий губительный экономический курс. Так и будет.

— Перевоспитать избирателя реально?

— Это очень тяжелый вопрос. Людям, в принципе, что нужно. Нужна работа и достойная зарплата. Тогда все будут способны заплатить за то, за что им нужно. Достойных зарплат и пенсий у большинства граждан нет. И пока они последний кусок доедают, будут говорить: «Лишь бы не было хуже» . А когда нечем будет кормить семью, тогда уже проснется самосознание. Сейчас оно вряд ли проснется.

Подготовила Евгения Серегина