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Эксперты назвали причиной срывов строительных контрактов «слабость» заказчиков

  • 13/02/2025, 11:02
Автор: Оксана Мочалова
Эксперты назвали причиной срывов строительных контрактов «слабость» заказчиков
Проблемы с исполнением госзаказов обсудили на Строительной неделе в Новосибирске

В 2024 году Новосибирская область сохранила лидерство по объёмам жилищного строительства в Сибирском федеральном округе. В регионе возведено более 2,5 млн квадратных метров жилья. По словам губернатора региона Андрея Травникова, высокий темп строительства обострил ряд проблем в отрасли: нехватку квалифицированных подрядчиков и проектировщиков, влияние пандемийных ограничений, инфляции, санкционного давления и сложностей с импортозамещением.

— Многие проекты реализовывались в сложных условиях, иногда приходилось работать в ручном режиме, через настоящие строительные подвиги, — заявил он.

По его мнению, многие трудности возникали из-за неготовности заказчиков к таким объемам строительства, особенно в бюджетной сфере.

Президент Ассоциации «Национальное объединение строителей» (НОСТРОЙ) Антон Глушков уверен, что качество реализации проекта напрямую зависит от уровня вовлеченности заказчика в процесс.

— Мы должны понимать, что заказчик, безусловно, должен принимать активное участие, а не только обеспечивать финансирование объектов строительства, — отметил он.

Один из ключевых аспектов, по словам эксперта — наполнение государственной информационной системы ценообразования в строительстве (ГИС ЦС), которая позволяет объективно подходить к стоимости строительства в целом.

— Новосибирская область абсолютный лидер на сегодняшний момент как по количеству ресурсов, так и по количеству производителей в государственной информационной системе. Сейчас это 53%, что значительно выше среднего показателя по России — 10%, — отметил он.

По его словам, одна из проблем, связанных с начальной максимальной ценой контракта, заключается в том, что официальная инфляция не покрывает фактическую. Для ее решения  НОСТРОЙ разработал сервис, который помогает подрядчикам оценить достаточность средств для выполнения контрактов. Новосибирская область стала пилотным регионом для реализации этого проекта.

Еще одна проблема, которая сейчас актуальна на строительном рынке, по мнению Глушкова, касается отбора подрядных организаций на торгах. По его словам, на сегодняшний день критериев для выбора пока недостаточно.

— Никаких критериев, которые бы говорили о специализации, добросовестности, опыте реализации аналогичных объектов, на сегодня не предусмотрено, — констатировал он.

Президент Национального объединения изыскателей и проектировщиков (НОПРИЗ) Анвар Шамузафаров уверен, что рынку требуется введение квалификационных требований к заказчикам.

—Если посмотреть замечания, которые дает Госэкспертиза, когда возвращает документацию, основная их масса связана с некачественно подготовленной исходно-разрешительной документацией, к заданиям на проектирование и техническим заданием. То есть, все сделано настолько плохо, что не понятно, зачем проектировщик или изыскатель взялся за такую работу. Поэтому мы считаем, пора на уровне законодательства прописать квалификационные требования к заказчикам, — констатирует эксперт.

По словам начальника Управления контроля размещения государственного заказа ФАС России Ольги Горбачевой, строительные контракты в госзаказе занимают самую большую нишу. В процессе их выполнения нередко встречаются проблемы, когда потенциальные подрядчики предоставляют недостоверные сведения о наличии опыта. Она подчеркнула, что ситуация усугубилась в 2022 году, когда появилась возможность включать в заявку гражданско-правовые договоры.

Эксперт уверена, что существенно облегчит работу появление реестра построенных объектов, работа над созданием которого уже ведется.

— Это вообще наша голубая мечта, когда заказчику не нужно будет делать дополнительные запросы, звонки, движения. Он сможет просто зайти в реестр всех построенных объектов и найти тот объект, который принес ему участник в целях того, чтобы его допустили до участия в заказе, — пояснила она.

Напомним, в 2024 году в Новосибирской области сорвалось довольно много контрактов, как по вине подрядчиков,  так и заказчиков.  Не исполнены оказались и контракты в рамках нацпроектов.

Ранее редакция сообщала, что на Строительной неделе обсудили вызовы, с которыми сталкивается в 2025 году строительная отрасль.

Фото предоставлено правительством Новосибирской области, автор- пресс-служба

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Рубрики : Бизнес Недвижимость

Регионы: Россия Новосибирская область

Теги : строительство госзаказ


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