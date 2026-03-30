Поиск здесь...
Yandex Zen RuTube
Рекламодателям

Видеосъемки погребальных церемоний в крематории Новосибирска заказывают иностранцы

Автор: Артем Рязанов

Дата:

С 2020 года также сформировался спрос на трансляции похоронной церемонии онлайн

Тренды погребальной культуры

В Новосибирском крематории спрос на трансляции похоронной церемонии онлайн сформировался в 2020 году из-за ковидных ограничений, рассказал директор крематория Борис Якушин. Для обеспечения этого запроса в залах установили цифровые камеры и ПО для видео, изображений и звука.

Сейчас чаще заказывают видеосъёмку церемонии: вынос гроба, оформление, прощание, закрытие крышки, транспортировку и загрузку в кремационную печь. Заказчику отправляют готовое видео для просмотра.

С 2020 года, по словам Якушина, в крематории было проведено 139 видеосъёмок погребальных церемоний: в 2021-м их было всего две, в 2025-м — 56, а к середине марта 2026 года снято уже 20 таких видео. Примечательно, что в основном такие съёмки заказывают иностранцы.

— Например, недавно проводили видеосъёмку для заказчиков из Казахстана, родственникам было важно убедиться, что кремация состоялась именно в Новосибирском крематории, — уточнил Борис Якушин Горсайту.

Дистанционное прощание

Стоит отметить, что первая онлайн-трансляция похорон в мире прошла в 2010 году на похоронах польского путешественника Станислава Колодейчика. Эфир был организован по необходимости: часть родственников находилась за границей, в Польше и США, и не успевала оформить визы для участия в похоронах.

Церемония прошла в соответствии с католическими обрядами и продлились примерно час. В зале разместили несколько веб-камер. Доступ к онлайн-трансляции был ограничен, и близкие люди получали индивидуальные ссылки с паролями.

Ранее редакция сообщала о том, что в Бердске утверждены новые тарифы на погребальные услуги.

Источник фото: пресс-служба Новосибирского крематория

Актуальный разговор

Сергей Никулин: «До конца года ставки по вкладам останутся двузначными»

Банкир ожидает смещения интереса новосибирцев к среднесрочным депозитам и инвестиционным стратегиям

Все материалы

Рубрики :

Регионы : Новосибирск

Теги : похороны онлайн

165
0
0
Предыдущая статья
С 1 апреля новосибирцам проиндексируют пенсии
Следующая статья
В Новосибирске появились десятки электросамокатов

В Бердске утверждены новые тарифы на погребальные услуги

Автор: Артем Рязанов

Автор: Артем Рязанов

Администрация Бердска утвердила новые цены на услуги по погребению.

— Тарифы действуют с 01.02.2026 до их изменения постановлением администрации города Бердска, — отмечается в постановлении.

Читать полностью

В Новосибирске подорожали похороны

Автор: Юлия Данилова

С 25 июля в Новосибирске вырастут цены на услуги МКУ «Специализированная служба по вопросам похоронного дела «Ритуальные услуги». Новые тарифы утвердил мэр города Максим Кудрявцев. Они будут действовать до 1 августа 2028 года.

Речь идет об увеличении оплаты за копку могил. В среднем ценник подрастет на 10%. К примеру, за копку стандартной могилы размером 2,0 x 1,0 x 1,5 м сейчас нужно заплатить 7122 рубля, после 25 июля — 8097 рублей. При подзахоронении — 8563, через месяц — 9311 рублей.

Читать полностью

«Это мой последний день на Титанике»: директора ДК под Новосибирском хоронили под песню Лолиты

Автор: Алёна Пятенок

Автор: Алёна Пятенок

В одном из районов области простились с директором культурно-досугового центра Татьяной Воробьевой*. Сибирячка скончалась на 48-м году жизни. Местные жители глубоко переживают эту утрату. Татьяна за несколько лет своей работы в ДК вывела местную культуру на высокий уровень. Жители поселка с удовольствием посещали праздничные мероприятия в клубе, участвовали в самодеятельности, играли в КВН.

― Она была очень неординарным и разносторонним человеком. Ей поддавалось любое дело. Она раньше работала в МВД, там тоже поднимала художественную самодеятельность на высокий уровень. Но больше всего ей нравилось взаимодействовать с детьми и молодежью, они всегда крутились вокруг нее, ― рассказывают местные жители.

Читать полностью

Погибшего владельца «Золотого льва» похоронят 1 февраля в Новосибирске

Автор: Алёна Пятенок

Автор: Алёна Пятенок

1 февраля родные, друзья и коллеги проводят в последний путь погибшего бизнесмена Олега Татаринова. Церемония прощания состоится в гостинице «Золотой лев», где умер предприниматель.

Напомним, что смерть Олега Татаринова случилась 29 января в одном из помещений гостиничного комплекса. Гражданская жена мужчины вышла на 5 минут на улицу, а когда вернулась, он был уже мертв.

Читать полностью

«Не смогла пережить утрату»: помощника мэра похоронили в один день с его матерью под Новосибирском

Автор: Алёна Пятенок

Автор: Алёна Пятенок

Трагическое известие о скоропостижной кончине помощника мэра Бердска Кирилла Слепакова застало семью молодого, 22-летнего парня врасплох. Юный чиновник скончался в гараже, где ремонтировал свой автомобиль. Предположительно причиной стал оторвавшийся тромб.

Только близкие назначили дату похорон на 29 января, как в семье случилось очередное горе. Не выдержав такого удара, мать Кирилла совершила самоубийство.

Читать полностью

«Люди с жиру бесятся»: новосибирский режиссер побывал на кладбище домашних животных

Автор: Алёна Пятенок

Автор: Алёна Пятенок

Новосибирский режиссер Дмитрий Кабанов побывал на первом в России кладбище домашних животных в Москве. Он искренне восхитился масштабом и ритуальной культурой этого необычного места. Итогом такой экскурсии стал документальный фильм с одноименным названием, который вышел на Youtube-канале «Люди как люди».

В картине смотритель кладбища Ирина Бортникова рассказывает очень много интересных деталей.

Читать полностью
Про здоровье
Итоги года 2025
Про Новосибирск
Новостройки Новосибирска
Лента новостей
Общество

В Новосибирске появились десятки электросамокатов

Общество

С 1 апреля новосибирцам проиндексируют пенсии

Бизнес Власть Город

«У нас все почищено»: Группа «ВИС» опровергает угрозу подтопления в Новосибирске из-за четвертого моста

Бизнес Недвижимость

Стройнадзор одобрил скандальную высотку на Кошурникова в Новосибирске

Бизнес Недвижимость Промышленность

Новосибирские компании сворачивают производство основных строительных материалов

Власть

В новосибирских селах изымали только восприимчивый к заболеванию скот

Бизнес Общество

Новосибирские санатории заработали на росте стоимости путевок

Власть Общество

Режим повышенной готовности введут в Новосибирске из-за паводка

Бизнес Общество

Холода простимулировали всплеск интереса к доставке готовой еды в Новосибирске

Промышленность

Новосибирский завод металлоконструкций на 30% увеличит объем производства

Медицина Общество

Центр подготовки врачей медицины катастроф откроют в Новосибирске

Общество

Новосибирцев призвали не покупать саженцы синей клубники и других ИИ-культур

Власть Город

Мэрия начинает проверку состояния дорог в Новосибирске

Общество

После 17-летнего перерыва между Новосибирском и Юргой снова запустили электричку

Общество

Новосибирские вузы и колледжи вошли в нацрейтинги трудоустройства — 2026

Общество

Новосибирский Минсельхоз опубликовал комментарий о методах умерщвления скота

Город Культура Общество

Архитекторы оценили перспективы реновации старых водонапорных башен Новосибирска

Авто Общество

В Новосибирске на Красном проспекте установят пять камер фиксации нарушений ПДД

Все материалы
Новости компаний
Все материалы
Бизнес календарь
Все мероприятия
Прямым текстом
Бизнес Прямым текстом

Татьяна Натальина: Россия может стать «мировым конструктором» на рынке искусственного интеллекта

Бизнес Власть Прямым текстом

Федеральный эксперт снова предложил перенести столицу России в Сибирь

Про Бизнес
Все материалы

Вся информация, размещенная на информационно-аналитическом портале www.Infopro54.ru (тексты, иллюстрации, фотографии, графические материалы, элементы дизайна, видео), охраняется в соответствии с законодательством РФ. Любое использование текстовых материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при упоминании Infopro54.ru и наличии активной гиперссылки на infopro54.ru. Использование (воспроизведение) всех фото и видео-материалов возможно только с письменного разрешения редакции информационно-аналитического портала Infopro54.ru и со ссылкой на портал. Редакция Infopro54.ru не несет ответственность за:

  • содержание рекламных материалов (текстовая и баннерная реклама),
  • содержание сайтов, на которые ведут гиперссылки
  • содержание текстовых материалов из рубрики «Новости компаний» и «Партнерские материалы»

infopro54.ru — информационно-аналитическое, сетевое издание. Свидетельство о регистрации СМИ:  ЭЛ № ФС 77 – 78381 от 29.05.2020 г, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» Infopro54.ru - Новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири.

Яндекс.Метрика

© 2026 г. Общество с ограниченной ответственностью «Новосибирск Медиа» 18+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области. Новости Сибири

Подпишитесь на новости
Подпишитесь на рассылку самых актуальных новостей.


Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы подписки на рассылку новостей в соответствии с Политикой конфиденциальности

Я согласен (согласна)

 
×
Поиск по автору:
×
Март 2026
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031  
×





    Выражаю согласие на обработку персональных данных, указанных при заполнении формы «Предложить новость» в соответствии с Политикой конфиденциальности
    Я согласен (согласна)


    ×

    Эксклюзивный материал

    Материалы, отмеченные значком , являются эксклюзивными, то есть подготовлены на основе информации, полученной редакцией infopro54.ru. При цитировании, перепечатке ссылка на источник обязательна

    ×

      Участие в конференции бесплатно






      Формат участия:


      Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

      ×

        Участие в конференции бесплатно







        [recaptcha size:compact]
        Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта

        ×
        На нашем сайте используются файлы cookie. Продолжая пользоваться сайтом, Вы подтверждаете свое согласие на использование файлов cookie в соответствии с условиями их использования
        Понятно
        Политика конфиденциальности