Видеосъемки погребальных церемоний в крематории Новосибирска заказывают иностранцы

Тренды погребальной культуры

В Новосибирском крематории спрос на трансляции похоронной церемонии онлайн сформировался в 2020 году из-за ковидных ограничений, рассказал директор крематория Борис Якушин. Для обеспечения этого запроса в залах установили цифровые камеры и ПО для видео, изображений и звука.

Сейчас чаще заказывают видеосъёмку церемонии: вынос гроба, оформление, прощание, закрытие крышки, транспортировку и загрузку в кремационную печь. Заказчику отправляют готовое видео для просмотра.

С 2020 года, по словам Якушина, в крематории было проведено 139 видеосъёмок погребальных церемоний: в 2021-м их было всего две, в 2025-м — 56, а к середине марта 2026 года снято уже 20 таких видео. Примечательно, что в основном такие съёмки заказывают иностранцы.

— Например, недавно проводили видеосъёмку для заказчиков из Казахстана, родственникам было важно убедиться, что кремация состоялась именно в Новосибирском крематории, — уточнил Борис Якушин Горсайту.

Дистанционное прощание

Стоит отметить, что первая онлайн-трансляция похорон в мире прошла в 2010 году на похоронах польского путешественника Станислава Колодейчика. Эфир был организован по необходимости: часть родственников находилась за границей, в Польше и США, и не успевала оформить визы для участия в похоронах.

Церемония прошла в соответствии с католическими обрядами и продлились примерно час. В зале разместили несколько веб-камер. Доступ к онлайн-трансляции был ограничен, и близкие люди получали индивидуальные ссылки с паролями.

