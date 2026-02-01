Новосибирск предложили внести в список городов для школьных экскурсий на поезде

В России обсуждают идею включения в школьную программу познавательных путешествий на поезде по маршруту Москва — Владивосток с остановками и экскурсиями в разных городах.

Инициатива, первоначально озвученная заместителем секретаря Общественной палаты РФ Владиславом Грибом, предполагает, что за время учебы каждый школьник должен получить возможность познакомиться со страной. Эту идею поддержал сенатор от Херсонской области Константин Басюк, отметив её ценность для формирования гражданского сознания в раннем возрасте.

— И можно не ограничиваться только Владивостоком. У нас есть Хабаровск, Новосибирск, Красноярск и множество других замечательных мест, путь к которым тоже проходит практически через всю страну, — сказал Басюк в беседе с ТАСС.

Конкретные сроки и стоимость такого вояжа для школьных групп пока не определены. В настоящее время самый быстрый поезд преодолевает путь из Москвы во Владивосток за 6 дней 11 часов, а билет в плацкартном вагоне стоит от 17,2 тысячи рублей. Однако для реализации экскурсионной концепции может быть выбран более медленный маршрут. Например, поезд № 976 находится в пути около 9 дней, делая длительные стоянки на крупных станциях, что теоретически позволяет организовать краткие обзорные экскурсии по городам, включая Новосибирск. Если идею решат реализовать, то властям предстоит решить вопросы финансирования, безопасности, логистики и разработки образовательной программы для таких масштабных путешествий.

