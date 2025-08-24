Уроки иностранного языка сократят в школах Новосибирска

В новосибирских школах планируют сократить количество учебных часов по иностранному языку для учащихся 5-7-х классов. Нововведения коснутся и других регионов России. Соответствующая информация размещена на официальном сайте Министерства просвещения РФ. С 1 сентября 2026 года количество часов на изучение иностранного языка сократится с трёх до двух в неделю.

В пояснительной записке к проекту приказа говорится о том, что данное решение связано с оптимизацией нагрузки на школьников и более рациональным распределением учебного времени. При этом сам предмет остаётся в программе: базовые знания по иностранному языку, подчёркивают в Министерстве, дети смогут получить и в рамках сокращённого объёма.

Напомним, с 1 сентября 2025 года в российских школах для учащихся с 1-го по 9-й классы вводятся новые федеральные основные общеобразовательные программы (ФООП), которые, среди прочего, направлены на сокращение учебной нагрузки. О том, что нагрузка в школах чрезмерна уже давно говорят ученики, их родители, психологи и многие учителя.

Если в начальной школе нагрузка минимальна из-за малого количества предметов, то для учащихся среднего звена сильно возрастает, а объем домашних заданий увеличивается кратно. Вместе с тем растёт и уровень стресса для большинства детей.

О снижении нагрузки выпускных классах никто даже не говорит: школьники, планирующие поступать в вузы, учатся постоянно, практически без выходных. Помимо уроков в школе дети занимаются ещё и с репетиторами, а также посещают подготовительные курсы.

Ранее редакция сообщала о том, что число частных школ в Новосибирске за пять лет выросло вдвое, а оплата за обучение ребёнка достигает 120 тысяч рублей в месяц.