Все вузы России перешли на электронные студенческие билеты

С 3 мая во всех государственных вузах России студенческие билеты и зачётные книжки стали электронными.Сейчас каждое учебное заведение обязано вносить данные в специальную информационную систему.

На портале «Госуслуги» уже создано почти пять миллионов цифровых студенческих билетов.

Однако полностью отказываться от бумажных документов университеты не намерены. При необходимости их можно будет получить, подав соответствующее заявление в вузе.

— Когда мы уйдем от бумажных студенческих билетов? Я думаю, что в горизонте двух-трех лет все поймут, что цифровой студенческий — это удобней, практичней и эффективней, — заключил заместитель министра науки и высшего образования России Андрей Омельчук в интервью изданию РИА Новости.

Студенты могут предоставить электронные документы через официальный сайт своего учебного заведения, портал «Госуслуги» или мессенджер Max.

Цифровые версии зачетных книжек и студенческих билетов используются так же, как и бумажные. Их проверка доступна не только университетам, но и другим организациям, включая транспортные компании, музеи, библиотеки и культурные учреждения, которые предлагают студентам различные скидки и привилегии.

Ранее редакция сообщала о том, что количество бюджетных мест определили для вузов и колледжей Новосибирска.